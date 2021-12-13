RB Bragantino tem o Barcelona de olho em Artur: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube para 2022

Grande destaque do RB Bragantino ao longo de 2021, principalmente após a saída de Claudinho para o Zenit, Artur chamou a atenção de clubes da Europa e deve estar de saída do Massa Bruta com o término do Brasileirão no início do mês de dezembro. A informação é do jornalista Diego Perez e o interesse dos Culés não é novidade, que já tentaram a contratação do atacante, mas que melou por conta da demissão de Ronald Koeman do comando da equipe.+ Corinthians faz sondagem por Cavani, Mina pode voltar ao futebol brasileiro… Veja o fim de semana do Mercado!

CONTRATAÇÕES DO RB BRAGANTINOO Braga ainda não se movimentou no mercado e segue sem reforços para a próxima temporada, visando peças chaves para o elenco. O atacante Morato, que estava no Vasco, retorna após período de empréstimo.

JOGADORES NA MIRAO Red Bull Bragantino não divulgou nenhum nome que esteja negociando ou especulando para a temporada 2022.

QUEM SAIU Vários jogadores que estavam emprestados ao Massa Bruta retornam para as suas equipes em 2022, entre eles o zagueiro Natan, o lateral-direito Rafael Luiz, os meias Eric Ramires e Tomás Cuello e o atacante Helinho. O lateral-esquerdo Edimar não teve o seu contrato renovado e também deixou o clube.

QUEM PODE SAIRCom preço acessível para a nova realidade do Barcelona, Artur se encaixa bem nos planos do clube catalão e pode receber uma oferta em breve.

TIME-BASE DE 2022Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Luan Cândido; Emiliano Martinez, Jadsom, Artur e Praxedes; Alerrandro e Ytalo. Treinador: Maurício Barbieri.

DESAFIOS PARA 2022Após chegar na final da Sul-americana e sair derrotado para o Athletico-PR, o Bragantino focou totalmente em alcançar uma vaga na Copa Libertadores 2022 via Brasileirão e conseguiu. Com seu maior objetivo conquistado, o Massa Bruta segue com o projeto junto ao patrocinador para alcançar voos ainda maiores em nível nacional e internacional.

OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022​26/01 - Mirassol x RB Bragantino - Campeonato Paulista30/01 - RB Bragantino x Guarani - Campeonato Paulista02/01 - RB Bragantino x São Paulo - Campeonato Paulista06/02 - Ferroviária x RB Bragantino - Campeonato Paulista09/02 - RB Bragantino x Inter de Limeira - Campeonato Paulista