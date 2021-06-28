AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

RB Bragantino homenageia Adriano de Souza em rodada do Brasileirão

Jogadores vão entrar com o nome "De Souza" às costas em homenagem ao campeão mundial Adriano de Souza, que se despedirá do Circuito Mundial de Surf neste ano...

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 12:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jun 2021 às 12:15
Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
Em homenagem à temporada de despedida de Adriano de Souza no Circuito Mundial de Surf da WSL, os jogadores do Red Bull Bragantino vão entrar em campo com o nome "De Souza" em todos os uniformes, nesta segunda-feira (28), em jogo diante do Atlético-GO, pelo Brasileirão. Conhecido como "capitão" na elite do surf e camisa 13 ao longo das últimas décadas, Mineirinho foi campeão mundial de surfe em 2015 e é patrocinado pela Red Bull.
- É uma homenagem merecida para um dos maiores ícones do surf brasileiro. O Adriano ajudou a elevar o nome do Brasil no esporte. Desejamos que ele se divirta, aproveite sua última temporada e tenha muito sucesso nos caminhos que decidir seguir depois de parar - disse Léo Ortiz, zagueiro do Massa Bruta e convocado para a Seleção Brasileira da Copa América no último sábado.
> GALERIA: Red Bull Bragantino anuncia contratação mais cara da história do clube: saiba quais são os jogadores mais valiosos da sensação do Brasileirão
Adriano de Souza é uma das lendas da história do surf. Ícone do "Brazilian Storm", Mineirinho integra a elite do esporte desde os 18 anos. Em setembro de 2020, ele anunciou a sua despedida da competição ao longo desta temporada, que servirá como uma turnê de encerramento de uma grande estrela. Recentemente, no primeiro dia da etapa Surf Ranch, na Califórnia (EUA), diversos surfistas competiram com o número 13 e "De Souza" às costas, entre eles, os brasileiros Italo Ferreira, Gabriel Medina, Yago Dora, Miguel Pupo e Deivid Silva, além do português Frederico Morais.Adriano de Souza tem o 13 como número da sorte: nasceu no dia 13, o código de área do Guarujá, sua terra natal, é 013, e venceu pela primeira vez no mundial no dia 13 de outubro de 2009, em Mundaka, na Espanha. Atualmente com 34 anos, Adriano de Souza começou a surfar aos anos de idade, influenciado pelo irmão mais velho, o Mineiro. Aos 10, trocou as aulas na escolinha de surf na praia de Pitangueiras pelas competições e, aos 18, passou a competir na elite do esporte.
De lá para cá, coleciona várias vitórias e teve a sua trajetória registrada em documentários e filmes, como "Ride to the Roots" e "Se Prepara", ambos disponíveis gratuitamente na Red Bull TV. Além disso, toda a carreira de Mineirinho pode ser acompanhada pelo site https://www.redbull.com/br-pt/projects/valeu-mineiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bragantino
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Filho é preso após expulsar a própria mãe da casa dela em Guaçuí
Filho é preso após expulsar a própria mãe da casa dela em Guaçuí
Paolla Oliveira
'Vivi um tempo da minha carreira no modo sobrevivência', diz Paolla Oliveira, que estreia no terror nacional
Imagem de destaque
Fifa abre investigação sobre confusão envolvendo Argentina após final da Copa do Mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados