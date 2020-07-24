RB Bragantino frustra volta do São Paulo e assume a ponta do Paulistão

O São Paulo retomou a sua caminhada no Paulistão com dois gols de Pablo, mas com derrota. Matheus Jesus, Morato e Artur marcaram para o o Red Bull Bragantino, que fez 3 a 2 no Morumbi, chegou a quatro vitórias em sequência e assumiu a liderança geral da competição. As duas equipes já estão classificadas para as quartas de final.
O Red Bull Bragantino tem os mesmos 20 pontos do Santo André, mas fica na frente na classificação geral pelo saldo de gols. A liderança do Grupo D já está assegurada, restando saber quem será o adversário na próxima fase: Guarani, que tem 16 pontos, ou Corinthians, que tem 14.
O Guarani será justamente o adversário do São Paulo na última rodada da fase de grupos, às 16h de domingo, na Vila Belmiro. O Tricolor, que não terá os suspensos Daniel Alves e Tchê Tchê, vai ajudar o Corinthians se vencer. Se tropeçar, porém, pode perder a liderança do Grupo C para o Mirassol (tem um ponto de vantagem) e ter que jogar as quartas como visitante. A Inter de Limeira também tem chance de avançar nesta chave.
O jogo - Pablo, que já havia marcado o primeiro gol do São Paulo em 2020, na vitória por 2 a 0 sobre o Água Santa, pela primeira rodada do Estadual, e também os dois últimos gols da equipe antes da paralisação do futebol, no triunfo por 2 a 1 sobre o Santos, precisou de apenas seis minutos para mostrar que está com a confiança em dia: ele abriu o placar de cabeça, aproveitando cruzamento de Reinaldo. O bom início tricolor indicava uma vitória tranquila e contundente, mas era alarme falso.
O mesmo Reinaldo que deu a assistência para Pablo foi desarmado pelo ex-palmeirense Artur já aos 12 minutos, iniciando a jogada que terminou com gol de Matheus Jesus, ex-Santos e Corinthians. E como não poderia faltar um ex-São Paulo, Morato recebeu de enfiada do zagueiro Ligger (ex-Fortaleza de Rogério Ceni), deixou Arboleda sem rumo e virou o jogo para o Red Bull Bragantino com um tiro cruzado.
Mas um dos méritos do São Paulo de Fernando Diniz é não abrir mão de seu modelo de jogo. E foi assim, trocando passes desde o campo de defesa, que a equipe conseguiu retomar o domínio das ações até igualar a contagem novamente: Daniel Alves ajeitou de calcanhar para Pablo arriscar de fora da área e dar números finais ao primeiro tempo. Na verdade, quem assegurou os 2 a 2 no placar antes do intervalo foi Ryller, que evitou em cima da linha o que seria um golaço de Pato em jogada individual.
Pato teve mais uma chance de modificar o placar logo no começo do segundo tempo, mas cabeceou para fora após receber cruzamento preciso de Juanfran. O castigo veio aos 20 minutos em uma jogada de revelações do Palmeiras: Artur tabelou com Vitinho, evitou o bote de Reinaldo e mandou no ângulo de Volpi.
Assim como nos jogos contra Santo André e Santos, Fernando Diniz abriu mão de um zagueiro para adiantar o time: Arboleda foi substituído por Everton, que entrou na ala esquerda, o que transformou Reinaldo no companheiro de Bruno Alves quando o time não tinha a bola. Vitor Bueno, o são-paulino que mais aparentou sentir falta de ritmo de jogo, cedeu sua vaga a Liziero. Paulinho Boia, Hernanes e Helinho também saíram do banco na parte final do jogo e até conseguiram manter o São Paulo no campo de ataque, mas sem uma grande chance de empatar.
FICHA TÉCNICASÃO PAULO 2 x 3 RED BULL BRAGANTINO
Data/Horário: 23/7/2020, às 20hLocal: Morumbi, em São Paulo (SP)Árbitra: Edina Alves BatistaAuxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo LimaCartões amarelos: Reinaldo, Daniel Alves, Tchê Tchê (SAO); Vitinho, Matheus Jesus (RBB)
Gols: Pablo, aos 6'/1ºT (1-0); Matheus Jesus, aos 12'/1ºT (1-1); Morato, aos 34'/1ºT (1-2); Pablo, aos 38'/1ºT (2-2); Artur, aos 20'/2ºT (2-3)
SÃO PAULO: Tiago Volpi, Juanfran (Paulinho Boia - 39'/2ºT), Arboleda (Everton - 26'/2ºT), Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes (Helinho - 39'/2ºT); Pablo, Vitor Bueno (Liziero - 26'/2ºT) e Pato (Hernanes - 39'/2ºT). Técnico: Fernando Diniz.
RED BULL BRAGANTINO: Julio Cesar, Weverton, Fabrício Bruno, Ligger e Luan Cândido (Edimar - Intervalo); Ryller (Barreto - 29'/2ºT), Matheus Jesus (Weverson - 45'/2ºT) e Vitinho; Artur (Willian Correia - 45'/2ºT), Morato (Claudinho - 33'/2ºT) e Ytalo. Técnico: Felipe Conceição.