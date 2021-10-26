Rayo Vallecano x Barcelona: onde assistir, horário e escalaçoes do jogo do Campeonato Espanhol

Após perder o clássico para o Real Madrid, o Barcelona busca virar a chave para encarar o Rayo Vallecano, nesta quarta-feira, às 14h (horário de Brasília), fora de casa pelo Campeonato Espanhol. Os culés buscam os três pontos para seguir sonhando com vaga na Champions League, enquanto os mandantes pretendem seguir surpreendendo.Adversário duro
- É uma equipe que subiu no último momento, mas que faz uma grande temporada. São agressivos e esperamos uma partida complicada. O Barcelona sempre tem a necessidade de ganhar fora de casa. Temos que trabalhar, criar oportunidade e ser eficaz - disse Ronald Koeman, técnico do Barcelona.
Surpresa da La Liga
O Rayo Vallecano é a principal surpresa do Campeonato Espanhol até o momento com cinco vitórias e um empate. Após 10 rodadas, o clube que tem Falcão García no elenco está na frente do Barcelona na tabela de classificação, apesar de ter um jogo a mais.
FICHA TÉCNICA:Rayo Vallecano x Barcelona
Data e horário: 27/10/2021, às 14h (de Brasília)Local: Vallecas Campo de Futebol, em Vallecas (ESP)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:RAYO VALLECANO (Técnico: Andoni Iraola)Dimitrievski; Balliu, Saveljich, Catena e F. Garcia; Lopez e Comesana; Palazon, Trejo e A. Garcia; Nteka
Desfalques: Martin Merquelanz (machucado)
BARCELONA (Técnico: Ronald Koeman)Ter Stegen; Mingueza, Pique, Garcia e Alba; Roberto, Busquets e Gavi; Dest, Aguero e Depay
Desfalques: Pedri, Frenkie de Jong, Ronald Araújo e Braithwaite (machucados)