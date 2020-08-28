Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Raul se despede do Vasco e é anunciado como novo reforço do RB Bragantino: 'Gratidão'
futebol

Raul se despede do Vasco e é anunciado como novo reforço do RB Bragantino: 'Gratidão'

Volante, que estava afastado desde o dia 3, foi negociado em definitivo com o time paulista...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 17:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 ago 2020 às 17:09
Crédito: Felippe Rocha/Lancepress!
O volante Raul foi anunciado oficialmente como novo reforço RB Bragantino nesta sexta-feira depois de semanas de negociações entre os clubes. Entretanto, o jogador aproveitou as redes sociais para se despedir da torcida do clube carioca. Através de sua conta no Instagram, o volante agradeceu por sua estadia de dois anos no clube e manifestou seu "carinho eterno" pela torcida do clube carioca.- Gratidão. Essa é a palavra que resume o sentimento que eu tenho pelo Vasco da Gama. Desde que cheguei ao clube, em 2018, vivi intensamente cada dia deste Gigante. Sempre entreguei muito empenho e dedicação quando entrei em campo. Agradeço a todos os profissionais do Vasco com os quais tive contato e me ajudaram demais no meu desenvolvimento como jogador e cidadão. Também ficará o meu carinho eterno para o torcedor vascaíno, um verdadeiro apaixonado pelo clube e responsável pelo gigantismo desta agremiação - afirmou.
Durante a publicação, o atleta também aproveitou para afirmar que não tentou obter a rescisão contratual unilateral na justiça por conta de salários atrasados, mas reconheceu que identificou que era o momento de uma mudança de ares em sua carreira.
- Gostaria de deixar claro, por fim, que em momento algum pensei em deixar o clube pela Justiça. Meu entendimento é que precisava de novos ares, mas desde que em comum acordo com o Vasco. Meu entendimento é que precisava de novos ares, mas desde que em comum acordo com o Vasco. Pois meu desejo era deixar o clube pelo mesmo lugar onde entrei: a porta da frente! Desejo sucesso ao Gigante da Colina na sequência da temporada! Valeu Vasco! - concluiu.Contratado em junho de 2018 após deixar o Ceará em fim de contrato, Raul tornou-se um dos pilares no meio-campo do Vasco desde então, alternando entre titularidade ou reserva com minutos consideráveis de utilização.
Com contrato até o fim de 2020, Raul foi afastado no início de agosto pela diretoria pelo imbróglio no processo de renovação do vínculo. O grande empecilho das tratativas eram os salários atrasados, que levou o atleta a assinar um pré-contrato com o Red Bull Bragantino. Para não perder o jogador de graça, a diretoria do Vasco resolveu negociá-lo e acertou sua venda por cerca de R$ 2 milhões.
Aos 24 anos de idade, Raul atuou com a camisa do Vasco em 80 jogos e marcou apenas dois gols.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA
Novas urnas eletrônicas são apresentadas
TSE decide que proibição de voto a presos provisórios não vale para eleição de 2026
Imagem de destaque
Câncer cerebral: veja os sinais da doença que Oscar Schmidt enfrentava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados