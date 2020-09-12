Raul Cáceres sente dores no joelho e preocupa. Marcelo Moreno está suspenso pelo terceiro amarelo

O Cruzeiro tem uma baixa confirmada e poderá ter outro desfalque para o jogo contra o CSA, pela 10ª rodada da Série B do Brasileiro, no próximo sábado, 19 de setembro, em Maceió. O atacante Marcelo Moreno está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, recebido no jogo contra o Vitória-BA, 1 a 0 Raposa, na última sexta-feira, 11 de setembro, no Mineirão. Com Moreno fora, o técnico Ney Franco pode perder o lateral-direito Raul Cáceres. O paraguaio deixou o campo, ainda no primeiro, sentindo dores no joelho direito,sendo substituído por Rafael Luiz. Segundo o departamento médico da Raposa, houve a confirmação do incômodo no joelho de Cáceres. Porém, ele ainda será avaliado para verificar a extensão do problema do jogador, que vem ganhando a confiança do torcedor com atuações seguras na posição.