Raul Cáceres inicia os trabalhos com os companheiros no Cruzeiro

Além do atacante Thiago, que retornou às atividades após testar negativo para Covid-19, a outra novidade no treino desta segunda-feira, 29 de junho, foi o lateral-direito Raúl Cáceres. Contratado na última quarta-feira, 24, o atleta paraguaio realizou pela primeira vez as atividades com o restante do elenco cinco estrelas, na Toca da Raposa 2. Cáceres e os demais jogadores participaram de um treino técnico e tático comandado por Enderson Moreira, no início da sexta semana de treinos após o retorno do Cruzeiro às atividades.E MAIS:Atacante Thiago testa negativo para Covid-19 e volta aos treinosBoa notícia! Volante Henrique, do Cruzeiro, recebe alta do hospitalGoverno de MG veta retorno do Mineiro para o mês de julhoResgate de Henrique exigiu técnica de rapel dos bombeiros e dispositivos do carro ajudaram a evitar o piorKalil 'tranca' BH outra vez, mas libera treinamentos do CruzeiroO lateral, que estava treinando no Cerro Porteño-PAR, sua ex-equipe, acredita que não precisará de muito tempo para atingir o condicionamento físico de seus companheiros no Cruzeiro. -No Paraguai está como aqui no Brasil, tudo parado. Mas eu seguia treinando na minha casa. Não é a mesma coisa, mas eu não parei. O Cerro Porteño voltou a treinar no dia 10 de junho e comecei treinar com o grupo. Acho que não terei problemas para ter uma ótima preparação física em pouco tempo-disse o jogador que assinou com a Raposa até 2022. E MAIS:Enderson Moreira celebra volta de Henrique por ganhar outro líderCruzeiro vai criar uma 'vaquinha virtual' com o torcedor, a 'Operação FIFA', para quitar dívidas na entidadeLateral-direito Raul Cáceres é apresentado e fala do sonho de infância de jogar no CruzeiroCruzeiro cria nova categoria de sócio-torcedor a R$ 1 mil e espera arrecadar R$ 1 milhão por mêsCruzeiro descobre mais gastos em casas noturnas e aciona Wagner Pires de Sá na Justiça E MAIS: