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futebol

Raúl Bobadilla é registrado no BID e pode reforçar Fluminense diante do River Plate

Jogador foi registrado a tempo nesta segunda-feira e já está na lista do Tricolor enviada à Conmebol no fim de semana...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 15:18

LanceNet

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Publicado em 

19 abr 2021 às 15:18
Crédito: Reprodução/site do Fluminense
O Fluminense poderá contar com todos os reforços para a estreia na Libertadores. O único que ainda não havia sido registrado, Raúl Bobadilla teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, apenas poucos segundos antes do horário limite, às 15h (de Brasília). Assim, ele será opção para o técnico Roger Machado para a partida contra o River Plate (ARG), nesta quinta-feira, às 19h, no Maracanã.
> Rumo à Libertadores: Confira os maiores artilheiros do Fluminense na competição​Apesar de já ter sido anunciado e ter tudo certo com o Flu, Bobadilla ainda dependida do visto de trabalho para ser registrado. Ele assinou contrato até o fim desta temporada por empréstimo junto ao Guaraní, do Paraguai. O vínculo tem opção de compra.
Veja a tabela completa da Libertadores
Aos 33 anos, Bobadilla foi o último reforço anunciado pelo Fluminense. Ele se junta a Samuel Xavier e Wellington, há mais tempo com o grupo, além de David Braz, Manoel, Cazares e Abel Hernández como contratações para a temporada. O argentino naturalizado paraguaio tem 43 jogos pelo Guaraní e 14 gols, todos na última temporada.

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