Raphael Veiga vê Mundial como 'nova oportunidade para fazer história' pelo Palmeiras

Na madrugada desta sexta-feira, no horário de Brasília, e manhã em Abu Dhabi, o Palmeiras deu sequência em sua preparação para o Mundial de Clubes. Depois do treinamento, Raphael Veiga falou em entrevista coletiva e comentou sobre a adaptação do elenco para a disputa do torneio intercontinental. Para ele, depois da primeira experiência ruim em 2021, a competição deste ano será uma nova oportunidade para os jogadores fazerem história pelo clube.TABELA> Veja tabela e simulador do Mundial de Clubes-2021 clicando aqui

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Veiga é um dos atletas que estiveram na edição anterior do Mundial, em que o Verdão acabou derrotado pelo Tigres-MEX na semifinal e ficou somente com o quarto lugar depois de perder nos pênaltis para o Al Ahly, do Egito. Segundo o camisa 23, se houve algo de bom a se tirar do ano passado foi a lição de mudar algumas coisas no planejamento e saber exatamente o que deu errado.

- Eu vejo este ano como uma nova oportunidade de a gente fazer história, seria errado da minha parte falar que no ano passado foi bom, mas eu sei que o que a gente viveu no ano passado trouxe uma bagagem muito grande, tanto dentro quanto fora de campo. Então, desde que a gente saiu do Brasil a gente mudou algumas coisas que tinham sido diferentes do ano anterior, eu acho que tudo isso tem agregado para a gente chegar mais preparado no dia 8.Veiga fez questão de elogiar o trabalho do estafe palmeirense na preparação antes da viagem, já que ela exige uma atenção especial na alimentação e no fuso horário, que é de sete horas à frente do Brasil. De acordo com o meia, ele já estava "totalmente adaptado" em dois dias de estadia em Abu Dhabi.

- Primeira coisa é que no ano passado a gente ganhou a Libertadores e foi tudo muito rápido, a gente já teve que viajar. Foi algo muito corrido. E neste ano, falando de coisas que realmente aconteceram, acredito que desde a nossa preparação pré-viagem, do planejamento que eles fizeram, como seria no avião, alimentação, sono, suplementação, os treinos que antecederam a viagem... Eu acho que tudo isso é importante - disse antes de completar:

- No avião eles falaram "vocês vão ter que fazer isso, dormir tantas horas, comer isso", para a gente ficar com sono em um certo horário, para ficar com fome em certo horário. Então desde a nossa saída lá, foi pensando na nossa adaptação aqui. Eu estou aqui no segundo dia e estou totalmente adaptado.

Em relação à ansiedade antes da estreia, Raphael Veiga admite que é algo natural para quem joga futebol em alto nível. No entanto, também faz parte da experiência saber lidar com as decisões baseando-se nas disputas anteriores, como aconteceu contra o Flamengo na segunda final de Libertadores seguida,