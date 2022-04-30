Raphael Veiga valoriza 'descanso' no Palmeiras e projeta estreia na Copa do Brasil: 'Entrar sempre focado'

O Palmeiras fará sua estreia na Copa do Brasil-2022 neste sábado, às 21h, diante da Juazeirense, na Arena Barueri. Para a partida, válida pela ida da terceira fase da competição, Abel Ferreira contará com o retorno de alguns jogadores, como Raphael Veiga, que valorizou a semana de "descanso" e projetou um duelo difícil por ser um dos times a serem batidos no país.GALERIA> Palmeiras tem 14 jogadores com mais de 100 jogos pelo clube no elenco

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Em entrevista para a TV oficial do clube, o meia comentou a sua ausência na viagem da delegação para Guyaquil, no Equador, onde o Verdão venceu o Emelec por 3 a 1. Para Veiga, o período foi importante para descansar o corpo e a mente, além de permitir realizar treinos que não vinham sendo possíveis.

- Muito importante (semana livre), porque com a sequência de jogos que a gente tem é humanamente impossível a gente estar 100% em todos os jogos, a gente acabou fazendo jogos intensos, em que eu joguei quase o jogo inteiro, então ficar aqui foi importante pelo descanso físico, mas também pelo descanso mental, porque jogos assim também desgastam muito pela concentração - declarou o camisa 23 antes de completar:

- A gente fez um treino muito bom, consegui fazer um treino de força, que por causa dos jogos não é sempre que eu consigo fazer. Então foi importante esse descanso para o restante da temporada, mas principalmente pelos próximos jogos que estão por vir.Com essa "folga" dos jogos durante a semana, Veiga deve retornar ao time titular neste sábado, no duelo com a Juazeirense. Campeão da Copa do Brasil-2020 no Palmeiras, e eliminado precocemente pelo CRB em 2021, o meia sabe que a competição pode ser traiçoeira, principalmente quando se está em um clube que é o adversário a ser batido nacionalmente. Portanto, é preciso estar focado para o embate diante dos baianos, que devem vir com muita vontade.

- Com certeza é uma motivação a mais, eu sei o gosto que é ser campeão da Copa do Brasil, é um campeonato que tem várias equipes, um campeonato muito difícil, em que todos que jogam contra a gente vêm com desejo muito grande de nos tirar, pois todos os jogos são mata-mata e a equipe da Juazeirense não vai ser diferente, vão sair de lá, fazer uma viagem longa, vão chegar aqui com desejo de ganhar da gente, porque sabemos que somos um dos times do Brasil que todo mundo quer ganhar e é normal quem vem jogar com a gente, vem com um nível muito alto para conseguir isso.

- Então acho que a gente tem tudo para fazer um grande jogo, entrar sempre focado, independentemente da competição, do time, é continuar o que a gente está fazendo - concluiu o bicampeão da Libertadores.

Será a sexta competição em que o Palmeiras fará sua estreia neste ano. Até o momento, três já terminaram, sendo duas com título do Verdão e outra com vice. Ainda restam Brasileirão, Libertadores e agora a Copa do Brasil. A partida de volta contra a Juazeirense acontece no dia 11 de maio, em Londrina.