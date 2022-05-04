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Raphael Veiga ultrapassa Hulk e se isola na artilharia do futebol brasileiro em 2022

Meia do Palmeiras fez um hat-trick nesta terça-feira...

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 11:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2022 às 11:30
Raphael Veiga segue fazendo história com a camisa do Palmeiras. Bicampeão da Libertadores pelo clube, o meia se tornou, nesta terça-feira, o maior artilheiro do Alviverde na competição continental em todos os tempos. Com os três gols marcados na goleada por 5 a 0 sobre o Independiente Petrolero, da Bolívia, o jogador chegou a 14 bolas na rede, superando Rony, seu companheiro de equipe, que marcou 13 vezes.> GALERIA: Raphael Veiga bate recorde: saiba o maior artilheiro de cada clube brasileiro na história da Libertadores
O desempenho de Veiga, no entanto, não é destaque apenas entre os palmeirenses. Com o hat-trick sobre os bolivianos, o camisa 23 atingiu a marca de 16 gols em 2022, ultrapassando Hulk, do Atlético Mineiro, e se isolando como o principal goleador do futebol brasileiro entre os atletas da Série A. O atacante do Galo, que já estufou as redes 15 vezes no ano, passou em branco no clássico com o América Mineiro, também realizado nesta terça.
Com a temporada ainda distante de sua metade, Raphael Veiga caminha para quebrar seu recorde de gols em um único ano, marcas obtidas em 2020 e 2021, quando anotou 18 tentos em cada. Na ocasião, o meia disputou 53 e 54 jogos, respectivamente. Atualmente, já são 16 gols em apenas 25 partidas.
ARTILHEIROS DO FUTEBOL BRASILEIRO EM 2022- Apenas jogadores dos clubes da Série A
1º - Raphael Veiga - Palmeiras - 16 gols em 25 jogos2º - Hulk - Atlético-MG - 15 gols em 16 jogos3º - Gabigol - Flamengo - 14 gols em 20 jogos4º - Calleri - São Paulo - 13 gols em 2 jogosLéo Gamalho - 13 gols em 17 jogos
Crédito: VeigavemfazendomaisumaótimatemporadapeloPalmeiras(ArteLANCE!

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