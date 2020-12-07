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futebol

Raphael Veiga: 'Palmeiras não vai priorizar a Libertadores'

Com 14 gols marcados em 2020, Raphael Veiga é o terceiro artilheiro do Verdão, atrás de Willian e Luiz Adriano
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LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2020 às 09:15

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 09:15

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Um dos principais nomes do Palmeiras desde que Abel Ferreira assumiu o comando técnico do clube, Raphael Veiga vive a temporada mais artilheira de sua carreira. Diante do Santos, no último sábado (05), o meia marcou seu 14º gol na temporada.
Questionado a respeito da possibilidade de priorizar a Libertadores da América e Copa do Brasil, uma vez que o Palmeiras está nove pontos atrás do líder São Paulo, Raphael Veiga deixou claro que o elenco pretende disputar todas as competições:
- Prioridade não é a palavra certa, ainda mais com as cinco substituições. O Palmeiras tem um elenco grande, embora com alguns lesionados e casos de Covid, mas estamos conseguindo continuar em uma sequência boa. Sempre que jogamos, e o Abel fala muito nisso, temos que fazer nosso melhor, independentemente do campeonato -, destacou, em participação ao programa Mesa Redonda, da TV Gazeta.
>>Confira o chaveamento atualizado da Libertadores- Em relação ao Brasileiro, fazemos nosso melhor a cada jogo e, quando acabar, vamos ver nossa colocação. Não dá para ficar pensando lá na frente e gastando energia com coisas que não podemos controlar. O que podemos controlar é fazer nosso melhor a cada jogo - emendou.
Recém-recuperado da Covid-19, o meia também falou a respeito dos sintomas da doença e revelou que ainda não recuperou o condicionamento físico de outrora:
- Não tive tosse e febre, mas fiquei com o corpo muito mole e tive sintomas de sinusite forte. Até comentei com a preparação física que, no jogo da Libertadores em que voltei e ontem, ainda fiquei um pouco mais cansado do que o normal. Eles falaram que isso tem a ver com o vírus - finalizou.
Antes de viajar ao Paraguai, onde enfrenta o Libertad, no Estádio Defensores del Chaco, o Palmeiras treina nesta segunda-feira (7), às 10h (horário de Brasília). O duelo, que terá transmissão do SBT e Fox Sports, é válido pela ida das quartas de final da Libertadores.

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