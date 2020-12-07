Raphael Veiga: 'Palmeiras não vai priorizar a Libertadores'

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Um dos principais nomes do Palmeiras desde que Abel Ferreira assumiu o comando técnico do clube, Raphael Veiga vive a temporada mais artilheira de sua carreira. Diante do Santos, no último sábado (05), o meia marcou seu 14º gol na temporada.

Questionado a respeito da possibilidade de priorizar a Libertadores da América e Copa do Brasil, uma vez que o Palmeiras está nove pontos atrás do líder São Paulo, Raphael Veiga deixou claro que o elenco pretende disputar todas as competições:

- Prioridade não é a palavra certa, ainda mais com as cinco substituições. O Palmeiras tem um elenco grande, embora com alguns lesionados e casos de Covid, mas estamos conseguindo continuar em uma sequência boa. Sempre que jogamos, e o Abel fala muito nisso, temos que fazer nosso melhor, independentemente do campeonato -, destacou, em participação ao programa Mesa Redonda, da TV Gazeta.

>>Confira o chaveamento atualizado da Libertadores- Em relação ao Brasileiro, fazemos nosso melhor a cada jogo e, quando acabar, vamos ver nossa colocação. Não dá para ficar pensando lá na frente e gastando energia com coisas que não podemos controlar. O que podemos controlar é fazer nosso melhor a cada jogo - emendou.

Recém-recuperado da Covid-19, o meia também falou a respeito dos sintomas da doença e revelou que ainda não recuperou o condicionamento físico de outrora:

- Não tive tosse e febre, mas fiquei com o corpo muito mole e tive sintomas de sinusite forte. Até comentei com a preparação física que, no jogo da Libertadores em que voltei e ontem, ainda fiquei um pouco mais cansado do que o normal. Eles falaram que isso tem a ver com o vírus - finalizou.