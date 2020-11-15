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Raphael Veiga exalta força do Palmeiras, mesmo com desfalques: ‘Quando um cai, outro se levanta’

Verdão teve 12 ausências contra Fluminense e ainda assim conseguiu emplacar oitava vitória consecutiva na temporada
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LanceNet

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Publicado em 

15 nov 2020 às 00:00

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 00:00

Crédito: Van Campos/OFotográfico/Lancepress!
Eleito o melhor em campo na vitória do Palmeiras sobre o Fluminense na noite deste sábado (14), Raphael Veiga, autor dos dois gols da partida, comentou sobre o empenho coletivo de todo o grupo de atletas do Verdão que, mesmo com 12 desfalques, mantém a competitividade rodada após rodada:
– Acho que cada um sabe o seu papel. Nessas horas, quando um cai, outro se levanta. (Com os desfalques) aparece oportunidade pros outros, essa zaga não vinha jogando e eles (Emerson Santos e Renan) foram fundamentais no último jogo e nesse também. O comprometimento é de quem quer fazer o seu melhor e se sair bem no time – afirmou o armador.Com dois gols marcados contra o Tricolor das Laranjeiras, o meia soma 11 ao todo no ano e é o terceiro maior goleador do elenco alviverde, atrás apenas de Willian (14) e Luiz Adriano (15). O camisa 23 também falou sobre a grande fase que vive nos últimos meses:
– Estou numa fase boa, mas acredito que o time também. Estamos colocando intensidade, competindo. É normal que quando a equipe se doa e compete, o individual apareça; não só eu, mas todos. Estou muito feliz com o momento – comemorou.
O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (18), quando enfrentará o Ceará, às 19h, na Arena Castelão, em partida válida pela volta das quartas de final da Copa do Brasil 2020. O Verdão pode perder por até dois gols de diferença para garantir a classificação às semifinais da competição.

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