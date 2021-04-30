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futebol

Raphael Veiga evita falar em vexame e promete briga até o final no Paulista

Verdão perde para a Inter de Limeira e se complica por vaga nas quartas de final...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 00:25

LanceNet

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Publicado em 

30 abr 2021 às 00:25
Crédito: Cesar Greco / Palmeiras
O Palmeiras perdeu para a Inter de Limeira por 1 a 0, no Allianz Parque, e se complicou de vez na luta por uma vaga nas quartas de final. Atual campeão, o Verdão está seis pontos atrás do Grêmio Novorizontino a três rodadas do fim da fase de grupos.
O meia Raphael Veiga, que entrou no segundo tempo da partida, evitou falar em vexame em caso de eliminação e prometeu briga até o final. O time de Abel Ferreira ainda enfrenta Santo André, Santos e Ponte Preta.– Cara, eu não gosto dessa palavra vexame. Não é o que a gente quer. Brigaremos para classificar porque o Palmeiras ficar fora dessa disputa, é estranho. Somos o atual campeão. É levantar a cabeça. Não podemos nos abater – afirmou Veiga, além de destacar a dificuldade imposta pela equipe do interior.
– Souberam marcar bem nossos pontos fortes. Não conseguimos os gols que precisávamos. Todos sabem que, com a maratona, não tem como ter time completo. Não é desculpa. Faz dois que a gente jogou. É muito difícil, mas o Palmeiras não vai desacreditar – completou o camisa 23.
O Palmeiras volta a campo neste domingo (2), contra o Santo André, às 20h (horário de Brasília) no estádio do Canindé.

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