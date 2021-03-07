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Raphael Veiga e Weverton são eleitos melhor jogador e melhor goleiro da Copa do Brasil

Camisa 23 acabou como artilheiro e craque do Verdão no torneio, enquanto o camisa 21 foi o melhor goleiro de todos os torneios que disputou na temporada...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 20:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mar 2021 às 20:48
Crédito: Reprodução
Com a vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio no Allianz Parque, o Palmeiras se sagrou campeão da Copa do Brasil. De forma invicta e completando a tríplice coroa na temporada de 2020 com os títulos do Paulistão e da Libertadores.
Anos de glórias: relembre memes dos títulos do Palmeiras desde 2015
Destaque do jogo com a assistência para Wesley no primeiro gol, o meia Raphael Veiga foi o artilheiro do Verdão e acabou sendo eleito o craque do torneio.
Weverton, que já havia sido apontado como melhor goleiro do Paulistão, da Libertadores e do Brasileirão, também conquistou o posto na Copa do Brasil e acaba o ano sendo o melhor goleiro de todos os torneios que disputou.
>> Confira o chaveamento completo do título do Palmeiras na Copa do Brasil!O goleiro comentou a temporada perfeita, ainda dentro de campo logo após o apito final:
- Foi algo sensacional esse ano. Coisa que somente Deus prepara. A gente poder fazer parte dessa história… Eu falei que se a gente jogasse com a alma e coração, seríamos lembrado para sempre. E assim foi! Jogo impecável!
- Meu momento é espetacular e quero agradecer muito a Deus. Ele falou com a minha esposa na volta do futebol. Não tínhamos ganhado nada e Ele falou que ganharíamos tudo. Não foi tudo porque faltou o Brasileiro, mas estamos extremamente felizes - completou Weverton.
Foi o quarto título do Palmeiras na Copa do Brasil, se tornando o clube paulista mais vitorioso da competição de forma isolada, superando os três títulos do rival Corinthians.
Em poucos meses de clube, o técnico Abel Ferreira já soma dois títulos e entra pra galeria dos melhores treinadores da história do Alviverde.

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