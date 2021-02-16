Raphael Veiga, do Palmeiras, sobre volta ao Couto Pereira: “Lugar onde comecei minha carreira”

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras enfrenta, nesta quarta-feira (17), às 19h (horário de Brasília), o Coritiba, no Paraná, pelo Campeonato Brasileiro. Raphael Veiga, que começou sua carreira no Coxa, retornará ao Couto Pereira, agora vestindo a camisa do Alviverde paulista.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Designer monta fusão de escudos das escolas de samba com clubes de futebol. Confira!

Em relato à TV Palmeiras, o jogador comentou sobre a importância do estádio para a sua carreira e sobre sua relação com sua primeira equipe.

– Importante voltar ao Couto Pereira, lugar onde eu passei três anos da minha vida, morando no alojamento. É um clube que eu tenho um carinho e um respeito muito grande. Poder estar voltando pra lá, um lugar que eu comecei minha carreira, é muito importante. Fico muito feliz e espero que a gente vá lá e faça mais um grande jogo, pra conseguir os três pontos - relatou o camisa 23.O meio-campista também comentou sobre os efeitos da última partida contra o Fortaleza, na qual o time voltou a vencer e a ter uma convincente atuação.

– Dá confiança pro time, estamos jogando bem, jogadores fazendo gols. Então, volta a confiança, que é importante. O bom disso é que quem ganha é o grupo todo - ressaltou o atleta.