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Raphael Veiga, do Palmeiras, sobre volta ao Couto Pereira: “Lugar onde comecei minha carreira”

Meia formado na base do Coritiba projetou partida contra seu ex-clube
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LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2021 às 16:00

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 16:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras enfrenta, nesta quarta-feira (17), às 19h (horário de Brasília), o Coritiba, no Paraná, pelo Campeonato Brasileiro. Raphael Veiga, que começou sua carreira no Coxa, retornará ao Couto Pereira, agora vestindo a camisa do Alviverde paulista.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Designer monta fusão de escudos das escolas de samba com clubes de futebol. Confira!
Em relato à TV Palmeiras, o jogador comentou sobre a importância do estádio para a sua carreira e sobre sua relação com sua primeira equipe.
– Importante voltar ao Couto Pereira, lugar onde eu passei três anos da minha vida, morando no alojamento. É um clube que eu tenho um carinho e um respeito muito grande. Poder estar voltando pra lá, um lugar que eu comecei minha carreira, é muito importante. Fico muito feliz e espero que a gente vá lá e faça mais um grande jogo, pra conseguir os três pontos - relatou o camisa 23.O meio-campista também comentou sobre os efeitos da última partida contra o Fortaleza, na qual o time voltou a vencer e a ter uma convincente atuação.
– Dá confiança pro time, estamos jogando bem, jogadores fazendo gols. Então, volta a confiança, que é importante. O bom disso é que quem ganha é o grupo todo - ressaltou o atleta.
O Verdão enfrenta o já rebaixado Coritiba no Couto Pereira nesta quarta-feira (17), em busca de mais três pontos no Brasileirão.

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