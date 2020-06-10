Raphael Veiga considera que treinos online facilitarão volta do Palmeiras

Ainda sem definição para retomada dos treinos presenciais e das partidas, o Palmeiras continua trabalhando fisicamente com o elenco, em atividades assistidas à distância pela comissão técnica. Na visão de Raphael Veiga, a medida facilitará os exercícios dos jogadores no retorno dos compromissos por conta da pandemia do coronavírus.

- O treino sempre é produtivo. Esses trabalhos ajudam na nossa volta e na nossa adaptação, para conseguirmos fazer as coisas com mais facilidade depois. Ajuda também a nossa interação com a comissão e todos os outros jogadores. Estamos muito ansiosos para voltar a fazer o que a gente gosta, ter contato com torcida, todos juntos - disse o meia.E MAIS:Melo, Gómez, Viña... Luxa diz como arma melhor defesa de SPLuxa planeja Dudu como meia após pausa, mas cobra 'egoísmo'Com 300 mil seguindo, Luxa fará live com profissional de saúdePreparador de goleiros deixa Palmeiras após quase seis anosVeja o vídeo da TV Palmeiras com treino de terça-feira e mensagem de Veiga: E MAIS: