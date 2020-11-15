Raphael Veiga chega aos 11 gols no ano e recebe elogios de Abel Ferreira: 'Jogador de muita qualidade'

- O Veiga é um jogador com muita qualidade, robusto, que nos dá capacidade ofensiva e defensiva. Ele só tem que se lembrar todos os dias do que o trouxe a este nível, ser consistente, porque tem tudo, mas tem que se lembrar do que o fez chegar a este nível para se manter neste nível. Precisa manter a consistência, o que é o mais dificil no futebol. Fui falar com ele no fim do jogo, o ser humano, por forma, é normal relaxar quando tudo dá certo, então falei pra ele curtir mas pra se lembrar do que o trouxe até aqui, a disciplina, o talento, e a consistência.Na partida, o camisa 20 balançou as redes duas vezes, chegando aos 11 gols na temporada e, com isso, ultrapassando os números contabilizados em 2018, que, até então, era o melhor ano de sua carreira. Além disso, o meia assumiu a vice-artilharia do Palmeiras no Brasileirão, com seis tentos, e está atrás, apenas, de Willian e Luiz Adriano na artilharia do ano.