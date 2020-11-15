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Raphael Veiga chega aos 11 gols no ano e recebe elogios de Abel Ferreira: 'Jogador de muita qualidade'

Meia marcou os dois tentos na vitória do Palmeiras sobre o Fluminense, nesta sábado no Allianz Parque. Camisa 23 é o terceiro artilheiro do Verdão no temporada de 2020...
LanceNet

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Publicado em 

15 nov 2020 às 18:00

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 18:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras bateu, no último sábado (14), o Fluminense, por 2 a 0, no Allianz Parque, e assumiu a quinta posição do Campeonato Brasileiro, com 34 pontos. Após a partida, o treinador do Verdão, Abel Ferreira, não poupou elogios ao meia Raphael Veiga, autor dos dois gols do triunfo alviverde:
- O Veiga é um jogador com muita qualidade, robusto, que nos dá capacidade ofensiva e defensiva. Ele só tem que se lembrar todos os dias do que o trouxe a este nível, ser consistente, porque tem tudo, mas tem que se lembrar do que o fez chegar a este nível para se manter neste nível. Precisa manter a consistência, o que é o mais dificil no futebol. Fui falar com ele no fim do jogo, o ser humano, por forma, é normal relaxar quando tudo dá certo, então falei pra ele curtir mas pra se lembrar do que o trouxe até aqui, a disciplina, o talento, e a consistência.Na partida, o camisa 20 balançou as redes duas vezes, chegando aos 11 gols na temporada e, com isso, ultrapassando os números contabilizados em 2018, que, até então, era o melhor ano de sua carreira. Além disso, o meia assumiu a vice-artilharia do Palmeiras no Brasileirão, com seis tentos, e está atrás, apenas, de Willian e Luiz Adriano na artilharia do ano.
O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (18), quando enfrentará o Ceará, às 19h, na Arena Castelão, em partida válida pela volta das quartas de final da Copa do Brasil 2020. O Verdão pode perder por até dois gols de diferença para garantir a classificação às semifinais da competição.

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