Raphael Veiga celebra vitória do Palmeiras na altitude pela Libertadores: ‘Soubemos sofrer’

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Independiente Del Valle, em Quito, o Palmeiras confirmou o favoritismo do seu grupo e se tornou o primeiro clube classificado para as oitavas de final da Libertadores. O único gol da partida foi marcado pelo meio-campista Raphael Veiga em uma cobrança de pênalti no fim do primeiro tempo.

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Eleito pela Conmebol o craque do jogo, o meia analisou o desempenho dos adversários e ressaltou a importância da vitória para o Verdão: