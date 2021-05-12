Raphael Veiga celebra vitória do Palmeiras na altitude pela Libertadores: ‘Soubemos sofrer’

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Independiente Del Valle, em Quito, o Palmeiras confirmou o favoritismo do seu grupo e se tornou o primeiro clube classificado para as oitavas de final da Libertadores. O único gol da partida foi marcado pelo meio-campista Raphael Veiga em uma cobrança de pênalti no fim do primeiro tempo.
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Eleito pela Conmebol o craque do jogo, o meia analisou o desempenho dos adversários e ressaltou a importância da vitória para o Verdão:
– (O Independiente Del Valle) é uma equipe que gosta de propor bastante o jogo, a gente soube em alguns momentos sofrer, marcar em linha baixa e aproveitar bem os contra-ataques. Foi um jogo muito tático, a gente soube aproveitar os espaços. Esse 1 a 0 é um resultado importantíssimo – afirmou o camisa 23.Com o triunfo, o Palmeiras mantém 100% de aproveitamento na Libertadores e chega a 12 pontos. Na próxima terça-feira (18), o Verdão pega o Defensa y Justicia, às 19h15, no Allianz Parque. Antes disso, o time de Abel Ferreira encara o Red Bull Bragantino na sexta-feira (14), às 19h30, em Bragança Paulista, pelas quartas de final do Paulistão.