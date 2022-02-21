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Raniel quer mais fome no Vasco após vaga encaminhada à semifinal do Carioca: 'Vamos em busca do título'

Cruz-Maltino está muito perto de voltar à semifinal do Campeonato Estadual após dois anos ausente. Centroavante empatou com Nene na artilharia da competição...

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 21:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 fev 2022 às 21:28
A classificação do Vasco à semifinal do Campeonato Carioca está muito próxima. Com a vitória sobre o Audax, na noite deste domingo, o time já olha para objetivos maiores. Quem garante é o autor do gol da vitória, Raniel.- O primeiro passo foi dado. Traçamos objetivo de classificar e, agora, vamos em busca do título - explicou o atacante.
O início da passagem de Raniel pelo Vasco está amplamente positivo. Em oito jogos, foram cinco gols marcados. Ele já superou o número de gols marcados nos últimos três anos somados.
- Só agradecer a Deus, tudo graças a ele. Estou feliz por poder começar a dar a volta por cima. É o início dos meus sonhos. Parabenizar a equipe pela vitória. Foi mais um jogo difícil, mas com vitória e um gol para mim - celebrou.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Crédito: AtacantedoVasco,RanielcompletouparaogolapósassistênciadeJhonSánchez(RafaelRibeiro/Vasco

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