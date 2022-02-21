Raniel quer mais fome no Vasco após vaga encaminhada à semifinal do Carioca: 'Vamos em busca do título'

A classificação do Vasco à semifinal do Campeonato Carioca está muito próxima. Com a vitória sobre o Audax, na noite deste domingo, o time já olha para objetivos maiores. Quem garante é o autor do gol da vitória, Raniel.- O primeiro passo foi dado. Traçamos objetivo de classificar e, agora, vamos em busca do título - explicou o atacante.

O início da passagem de Raniel pelo Vasco está amplamente positivo. Em oito jogos, foram cinco gols marcados. Ele já superou o número de gols marcados nos últimos três anos somados.

- Só agradecer a Deus, tudo graças a ele. Estou feliz por poder começar a dar a volta por cima. É o início dos meus sonhos. Parabenizar a equipe pela vitória. Foi mais um jogo difícil, mas com vitória e um gol para mim - celebrou.

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