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futebol

Raniel precisa de nova cirurgia, mas pandemia atrasa processo

Atacante passou por cirurgia em outubro depois de sofrer uma trombose venosa aguda (TPV) e depois teve um encurtamento no tendão calcâneo...

Publicado em 21 de Março de 2021 às 14:00

LanceNet

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Publicado em 

21 mar 2021 às 14:00
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Quase seis meses depois de ser afastado, o atacante Raniel ainda não sabe quando poderá voltar a jogar. Para piorar a situação, o jogador precisará passar por mais uma cirurgia, ainda sem data marcada para acontecer.
> Confira a tabela atualizada do Campeonato PaulistaRaniel passou por cirurgia depois de sofrer uma trombose venosa aguda (TPV), no começo de outubro e os médicos do Santos não descartaram a possibilidade de o problema ter sido uma consequência da Covid-19.
O jogador não conseguiu realizar a fisioterapia necessária, por conta de problemas particulares, o que causou um encurtamento no tendão calcâneo. A ideia do Santos é realizar a cirurgia o quanto antes, mas o jogador terá que esperar São Paulo sair da fase vermelha no combate à Covid. A informação foi publicada inicialmente pela Gazeta Esportiva.Raniel tem 24 anos e chegou ao Santos para a temporada 2020. São apenas 14 jogos e dois gols marcados com a camisa do clube. O contrato termina em 31 de dezembro de 2023.

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