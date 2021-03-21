Raniel precisa de nova cirurgia, mas pandemia atrasa processo

Quase seis meses depois de ser afastado, o atacante Raniel ainda não sabe quando poderá voltar a jogar. Para piorar a situação, o jogador precisará passar por mais uma cirurgia, ainda sem data marcada para acontecer.

> Confira a tabela atualizada do Campeonato PaulistaRaniel passou por cirurgia depois de sofrer uma trombose venosa aguda (TPV), no começo de outubro e os médicos do Santos não descartaram a possibilidade de o problema ter sido uma consequência da Covid-19.

O jogador não conseguiu realizar a fisioterapia necessária, por conta de problemas particulares, o que causou um encurtamento no tendão calcâneo. A ideia do Santos é realizar a cirurgia o quanto antes, mas o jogador terá que esperar São Paulo sair da fase vermelha no combate à Covid. A informação foi publicada inicialmente pela Gazeta Esportiva.Raniel tem 24 anos e chegou ao Santos para a temporada 2020. São apenas 14 jogos e dois gols marcados com a camisa do clube. O contrato termina em 31 de dezembro de 2023.