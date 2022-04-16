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Raniel, possíveis mudanças e prováveis estreias: o que observar no Vasco contra o CRB

Centroavante é a principal esperança de gols do Cruz-Maltino. Mas o time comandado por Zé Ricardo tende a ver novos jogadores em campo. Talvez desde o início do duelo...
LanceNet

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Publicado em 

16 abr 2022 às 09:00

Publicado em 16 de Abril de 2022 às 09:00

Após empate com atuação ruim na primeira rodada da Série B, o Vasco volta a campo neste sábado. Diante do CRB, Raniel segue como principal esperança de gols num time que deverá ter mudanças e estreias. Confira o que observar na partida válida pela segunda rodada.Possíveis mudanças: diante da atuação ruim na primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Zé Ricardo deverá fazer alterações na equipe. Mas o time foi todo tão mal que alterações em diferentes setores são possíveis.
Nene e Zé Ricardo: o entrevero público entre o treinador e o principal jogador do time parece ter sido resolvido após o pedido de desculpas do capitão. Na prática, veremos logo mais.
Estreantes: dois dos reforços mais recentemente contratados estão à disposição do treinador. O lateral-direito Gabriel Dias foi relacionado para a viagem no lugar de Léo Matos, e é provável que Erick ganhe os primeiros minutos pelo Cruz-Maltino.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Força pelos lados: seja com Erick ou com alguns dos remanescentes do elenco, o Vasco precisa ser mais incisivo pelas pontas. Há Gabriel Pec, Figueiredo, Juninho e Vitinho como possibilidades de mais força. Bruno Nazário, embora costume ser escalado como ponta, cadencia mais o jogo.
Raniel: assim como no Campeonato Carioca, o centroavante começou a Série B fazendo gol. Segue como a principal esperança ofensiva da equipe.
Crédito: RanieléumdosprincipaisjogadoresdoVasconestatemporada(Foto:DanielRAMALHO/VASCO

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