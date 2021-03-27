Raniel passa por cirurgia e espera voltar em breve ao Santos

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O atacante Raniel passou por uma nova cirurgia neste sábado pra tentar acelerar o seu retorno ao Santos. O jogador está afastado dos gramados dede outubro do ano passado, quando passou por uma cirurgia após sofrer uma trombose venosa aguda (TPV).

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO jogador não conseguiu realizar a fisioterapia necessária por conta de problemas particulares, o que causou um encurtamento no tendão calcâneo. A cirurgia desde sábado foi realizada para corrigir o problema. O próprio atacante postou nas redes sociais uma foto no quarto do hotel e uma mensagem sobre o futuro.

- Obrigado por sempre cuidar de mim, Senhor. Graças a Deus ocorreu tudo bem e logo logo estarei fazendo o que mais amo novamente. Na nossa vida vamos encontrar muitos obstáculos, mas cabe a nós decidir se vamos parar ou suportar todas as provações e seguir em frente. Eu sempre opto por seguir em frente mesmo caindo, pois sei que uma hora Deus me honrará e tudo isso vai passar. Está tudo bem comigo e já já estarei em campo - escreveu.Raniel tem 24 anos e chegou ao Santos para a temporada 2020. São apenas 14 jogos e dois gols marcados com a camisa do clube. O contrato termina em 31 de dezembro de 2023.

O Santos soltou uma nota sobre o procedimento:

O atacante Raniel foi submetido neste sábado (27) a uma cirugia na perna direita. Foi realizado um alongamento da musculatura posterior da perna e retirada da fibrose que limitava os movimentos do tornozelo.

O procedimento transcorreu tranquilamente, sem intercorrências. A cirurgia foi realizada pelo Dr. Marco Túlio Costa, no Hospital AACD, e acompanhada pelo Departamento Médico do Santos FC.