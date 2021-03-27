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futebol

Raniel passa por cirurgia e espera voltar em breve ao Santos

Atacante está afastado dos gramados desde outubro do ano passado após sofrer uma trombose. Jogador deixou mensagem para os torcedores nas redes sociais...

Publicado em 27 de Março de 2021 às 16:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mar 2021 às 16:38
Crédito: Reprodução/ Instagram
O atacante Raniel passou por uma nova cirurgia neste sábado pra tentar acelerar o seu retorno ao Santos. O jogador está afastado dos gramados dede outubro do ano passado, quando passou por uma cirurgia após sofrer uma trombose venosa aguda (TPV).
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO jogador não conseguiu realizar a fisioterapia necessária por conta de problemas particulares, o que causou um encurtamento no tendão calcâneo. A cirurgia desde sábado foi realizada para corrigir o problema. O próprio atacante postou nas redes sociais uma foto no quarto do hotel e uma mensagem sobre o futuro.
- Obrigado por sempre cuidar de mim, Senhor. Graças a Deus ocorreu tudo bem e logo logo estarei fazendo o que mais amo novamente. Na nossa vida vamos encontrar muitos obstáculos, mas cabe a nós decidir se vamos parar ou suportar todas as provações e seguir em frente. Eu sempre opto por seguir em frente mesmo caindo, pois sei que uma hora Deus me honrará e tudo isso vai passar. Está tudo bem comigo e já já estarei em campo - escreveu.Raniel tem 24 anos e chegou ao Santos para a temporada 2020. São apenas 14 jogos e dois gols marcados com a camisa do clube. O contrato termina em 31 de dezembro de 2023.
O Santos soltou uma nota sobre o procedimento:
O atacante Raniel foi submetido neste sábado (27) a uma cirugia na perna direita. Foi realizado um alongamento da musculatura posterior da perna e retirada da fibrose que limitava os movimentos do tornozelo.
O procedimento transcorreu tranquilamente, sem intercorrências. A cirurgia foi realizada pelo Dr. Marco Túlio Costa, no Hospital AACD, e acompanhada pelo Departamento Médico do Santos FC.
No momento, o jogador está imobilizado e deve iniciar o trabalho de fisioterapia nos próximos dias.

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