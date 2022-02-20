Raniel marca, Vasco vence o Audax e se classifica à semifinal do Carioca após dois anos fora

O primeiro tempo foi sonolento, mas o segundo garantiu a vitória. Raniel marcou, garantiu o 1 a 0 do Vasco sobre o Audax Rio e o time cruz-maltino volta, assim, à semifinal do Campeonato Carioca após dois anos ausente. Com o gol feito neste domingo, no Estádio Raulino de Oliveira, o centroavante empatou com Nene na artilharia do Campeonato Carioca. O time comandado por Zé Ricardo chegou a 19 pontos. O próximo jogo é no sábado, contra o Fluminense.VASCO COMEÇA BEMO Vasco começou bem no jogo. Aos quatro minutos, Gabriel Pec cobrou escanteio e Anderson Conceição cabeceou forte, mas o goleiro Max defendeu. Aos 12, triangulação pela esquerda começou com Edimar, teve corta-luz de Raniel e MT achou Pec. O chute, porém, foi para fora.
PIXOTADAAos 29, Cangá deu uma pixotada ao tentar recuar a bola e ela ficou com Carlinhos, que arrancou até a área e ficou cara a cara com Thiago Rodrigues. Mas o zagueiro equatoriano conseguiu se recuperar e evitar a finalização do atacante do Audax. Na reta final do primeiro tempo, após cruzamento rasteiro da esquerda, Hugo Sanches, livre, errou na direção da finalização.
RANIEL!O Vasco abriu mão dos três zagueiros para o segundo tempo, mas a primeira chance foi do Audax. Hugo Sanches cobrou falta aos oito minutos, Thiago Rodrigues espalmou e, no rebote, o goleiro novamente afastou o perigo. Dois minutos mais tarde, Jhon Sánchez cruzou da direita e MT cabeceou com perigo. Era o prenúncio. Aos 13, Gabriel Pec lançou Sánchez, que escorou para Raniel completar. Placar aberto!
MAIS CHANCES VASCAÍNASO tempo foi passando e o Audax parecia perder força. Ao mesmo tempo, o Cruz-Maltino teve mais boas chances. Uma aos 31, quando Jhon Sánchez cruzou da direita, mas Getúlio errou o alvo no chute. Aos 35, Pec cobrou escanteio e Matheus Barbosa apareceu livre para cabecear. Nos acréscimos, Figueiredo arrancou pela esquerda, entrou na área e chutou, mas o desvio tirou a bola do alvo. E o placar não foi mais alterado.
FICHA TÉCNICAAUDAX RIO 0 X 1 VASCO
Data e hora: 20/2/2022, às 18h30Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Bruno Mota CorreiaAssistentes: Luiz Claudio Regazone e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos ReisPúblico pagante: 2.172 pessoasPúblico presente: 2.579 pessoasRenda: R$ 50.300,00
Cartões Amarelos: Hugo Sanches, Lucas Mota, Fabinho, Maxwell (AUD); Cangá, Galarza, Zé Gabriel e Sánchez (VAS)Cartões Vermelhos: Não houve
Gol: Raniel (13'/2ºT 0-1)
AUDAX RIOMax, Lucas Mota (Léo Fernandes, 38'/2ºT), Cassius, Thomás e João Victor; Romarinho (Maxwell, 15'/2ºT), Fernando Medeiros, Hugo Sanches e Lucas Grafite (Fabinho, 15'/2ºT); Fidel (Thiago Aperibé (38'/2ºT) e Carlinhos (Vinícius, 27'/2ºT) - Técnico: Alex Alves.
VASCOThiago Rodrigues, Ulisses, Cangá (Sánchez, Intervalo) e Anderson Conceição; Weverton, Galarza (Zé Gabriel, 11/'2ºT), Matheus Barbosa, MT (Getúlio, 11'/2ºT) e Edimar; Gabriel Pec (Laranjeira, 46'/2ºT) e Raniel (Figueiredo, 39'/2ºT) - Técnico: Zé Ricardo.