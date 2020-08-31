Raniel é elogiado por Cuca e projeta próximo jogo do Santos: Levantar a cabeça'

Principal mudança no time titular do Santos em relação as primeiras partidas do Campeonato Brasileiro, a atuação do atacante Raniel na derrota santista por 1 a 0 para o Flamengo, neste domingo (30), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Brasileirão, agradou o técnico Cuca.

Aposta do treinador para o lugar de Kaio Jorge, o camisa 12 fez intenso trabalho de recuperação física na última semana. O centroavante estava há mais de um mês sem jogar, por conta de um trauma no joelho esquerdo sofrido no empate 1 a 1 entre Peixe e Santo André, no dia 22 de julho, pela 11ª rodada o Campeonato Paulista.

Ao fim do duelo contra o Fla, Cuca destacou a participação do ofensivo e lamentou que ele tenha passado em branco, embora tenha feito o primeiro gol do jogo, aos 15 minutos do primeiro tempo, que foi anulado por impedimento, com participação da arbitragem de vídeo.

– Foi bem, fez o gol que foi anulado, teve outras chances, defesas que o Diego (Alves) fez. Uma lástima pela partida que ele fez, merecia ter feito um gol, participado de um gol. Foi uma pena – disse o técnico em entrevista coletiva virtual após o revés.Virar a página

Embora irritado com a influência da arbitragem na derrota, Raniel se mostrou satisfeito com a sua nova chance, e agora se mostra focado no próximo compromisso, nesta quarta-feira (02), às 21h30, novamente em casa contra um time carioca, dessa vez o Vasco da Gama.