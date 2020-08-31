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Raniel é elogiado por Cuca e projeta próximo jogo do Santos: Levantar a cabeça'

Após derrota para o Flamengo neste domingo (30), Peixe encara o Vasco nesta quarta-feira (02) e atacante afirma: 'Não há espaço para lamentações'...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 13:04

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2020 às 13:04
Principal mudança no time titular do Santos em relação as primeiras partidas do Campeonato Brasileiro, a atuação do atacante Raniel na derrota santista por 1 a 0 para o Flamengo, neste domingo (30), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Brasileirão, agradou o técnico Cuca.
Aposta do treinador para o lugar de Kaio Jorge, o camisa 12 fez intenso trabalho de recuperação física na última semana. O centroavante estava há mais de um mês sem jogar, por conta de um trauma no joelho esquerdo sofrido no empate 1 a 1 entre Peixe e Santo André, no dia 22 de julho, pela 11ª rodada o Campeonato Paulista.
Ao fim do duelo contra o Fla, Cuca destacou a participação do ofensivo e lamentou que ele tenha passado em branco, embora tenha feito o primeiro gol do jogo, aos 15 minutos do primeiro tempo, que foi anulado por impedimento, com participação da arbitragem de vídeo.
– Foi bem, fez o gol que foi anulado, teve outras chances, defesas que o Diego (Alves) fez. Uma lástima pela partida que ele fez, merecia ter feito um gol, participado de um gol. Foi uma pena – disse o técnico em entrevista coletiva virtual após o revés.Virar a página
Embora irritado com a influência da arbitragem na derrota, Raniel se mostrou satisfeito com a sua nova chance, e agora se mostra focado no próximo compromisso, nesta quarta-feira (02), às 21h30, novamente em casa contra um time carioca, dessa vez o Vasco da Gama.
– Temos que trabalhar bastante, temos pouco tempo, mas eu creio que hoje, já com essa partida, a gente está conseguindo melhorar a equipe. Temos pouco tempo, mas temos que trabalhar. Sabemos que estamos de cabeça quente, todo mundo chateado com a derrota, mas é levantar a cabeça porque quarta-feira tem outro jogo, outra decisão, na nossa casa novamente, e não podemos dar espaço para lamentações – afirmou o atacante à Santos TV.

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