Raniel é diagnosticado com Covid-19 e desfalcará o Santos por dez dias

A doença chega em um momento em que o jogador havia ganho a vaga de titular com Cuca. O camisa 12 havia sofrido um trauma no joelho esquerdo no empate em 1 a 1 contra o Santo André, pela primeira fase do Campeonato Paulista, no dia 22 de janeiro, tendo ficado mais de um mês afastado. Raniel havia iniciado os dois últimos jogos do Alvinegro Praiano, contra Flamengo e Vasco. Desde que chegou ao Santos, em janeiro, o atacante não tem conseguido firmar uma sequência pelo clube. O jogador já havia perdido os dois últimos jogos do clube antes da paralisação do futebol por quatro meses, por conta da pandemia do novo coronavírus, por problemas no joelho esquerdo. Logo no primeiro jogo da retomada sofreu o já citado trauma. Agora, quando novamente engatava uma sequência ficará pelo menos dez dias afastado dos gramados.