Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Raniel é diagnosticado com Covid-19 e desfalcará o Santos por dez dias

Atacante, que tinha conquistado vaga de titular, perderá os próximos três jogos do Peixe...

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 13:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 set 2020 às 13:41
Crédito: Ivan Storti/Santos
O atacante Raniel testou positivo para o novo coronavírus. O atleta foi isolado do elenco e ficará dez dias em quarentena. Com isso, ele perdera pelo menos as três próximas partidas do Peixe, contra Ceará, Atlético-MG e São Paulo.
A doença chega em um momento em que o jogador havia ganho a vaga de titular com Cuca. O camisa 12 havia sofrido um trauma no joelho esquerdo no empate em 1 a 1 contra o Santo André, pela primeira fase do Campeonato Paulista, no dia 22 de janeiro, tendo ficado mais de um mês afastado. Raniel havia iniciado os dois últimos jogos do Alvinegro Praiano, contra Flamengo e Vasco. Desde que chegou ao Santos, em janeiro, o atacante não tem conseguido firmar uma sequência pelo clube. O jogador já havia perdido os dois últimos jogos do clube antes da paralisação do futebol por quatro meses, por conta da pandemia do novo coronavírus, por problemas no joelho esquerdo. Logo no primeiro jogo da retomada sofreu o já citado trauma. Agora, quando novamente engatava uma sequência ficará pelo menos dez dias afastado dos gramados.
* Sob supervisão de Vinícius Perazzini

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados