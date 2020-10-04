Raniel, do Santos, passará por drenagem cirúrgica após trombose

Após apresentar trombose venosa profunda na perna direita, Raniel, atacante do Santos, será submetido a uma drenagem cirúrgica em um hematoma na região. O jogador está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Raniel foi o segundo jogador do Santos diagnosticado com coronavírus e, de acordo com o coordenador do departamento médico do Santos, Ricardo Galotti, existe a possibilidade de que a doença seja relacionada como sequelas do vírus.

- Está estável, melhorou consideravelmente clinicamente e esperamos que melhore gradativamente. É difícil falarmos da relação com a covid-19, mas a covid tem mostrado fenômeno tromboembólico. Teve covid há um mês, estava completamente normal. Complicações podem ser embolia pulmonar e síndrome compartimental, que são casos graves - disse Galotti.Em jogo contra o Goiás, neste domingo, o atacante foi homenageado por Marinho após gol. O Santos levou a camisa de Raniel e Carlos Sánchez, ambos lesionados, para o jogo. (Ivan Storti/Santos FC)