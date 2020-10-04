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Raniel, do Santos, agradece apoio da torcida: "Guerreiro não foge da luta"

Atacante apresentou trombose venosa profunda na perna direita e está internado no Hospital Clínica do Esporte, em Goiânia. Deve ficar fora por pelo menos dois meses...
LanceNet

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Publicado em 

03 out 2020 às 21:25

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 21:25

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Após ser diagnosticado com uma trombose venosa profunda na perna direita, Raniel agradeceu o apoio do torcedor em suas redes sociais. O atacante está internado no Hospital Clínica do Esporte, em Goiânia, e ainda não teve alta para a remoção ao Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. A expectativa é que isso ocorra neste domingo.
"Venho aqui agradecer a todos vocês pelo apoio. É só mais uma batalha que, em nome de Jesus, irei vencer. Deus abençoe todos vocês e mais uma vez, muito obrigado. Guerreiro não foge da luta", escreveu.

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