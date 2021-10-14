Raniel comemora gol diante o Atlético-MG depois de meses de recuperação

O atacante Raniel voltou a marcar pelo Santos e comemorou o gol sobre o Atlético-MG nas redes sociais. Ele fez sua reestreia pelo Peixe no clássico diante o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 11ª rodada do Brasileiro após quase dez meses fora dos gramados.- Difícil explicar apenas com palavras a emoção de voltar a marcar um gol, principalmente depois de tudo que eu passei, para retomar a minha carreira e fazer novamente aquilo que mais gosto. Um sentimento diferente, envolvido por grande felicidade, que senti naquele momento no Mineirão. Agradeço a todos que estiveram envolvidos neste meu processo de recuperação e que contribuíram para que eu pudesse continuar honrando o manto do Santos. Sei das dificuldades que precisamos superar e, portanto, dedicação e luta não irão faltar. Deus sabe de todas as coisas e sou grato por cada oportunidade - publicou Raniel no Instagram.