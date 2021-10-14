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futebol

Raniel comemora gol diante o Atlético-MG depois de meses de recuperação

Autor do gol do Peixe na derrota para o Atlético-MG, o atacante Raniel não balançava as redes desde o final de janeiro de 2020. Ele passou por duas cirurgias no período...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2021 às 19:05

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 19:05

Crédito: Ivan Storti/SantosFC
O atacante Raniel voltou a marcar pelo Santos e comemorou o gol sobre o Atlético-MG nas redes sociais. Ele fez sua reestreia pelo Peixe no clássico diante o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 11ª rodada do Brasileiro após quase dez meses fora dos gramados.- Difícil explicar apenas com palavras a emoção de voltar a marcar um gol, principalmente depois de tudo que eu passei, para retomar a minha carreira e fazer novamente aquilo que mais gosto. Um sentimento diferente, envolvido por grande felicidade, que senti naquele momento no Mineirão. Agradeço a todos que estiveram envolvidos neste meu processo de recuperação e que contribuíram para que eu pudesse continuar honrando o manto do Santos. Sei das dificuldades que precisamos superar e, portanto, dedicação e luta não irão faltar. Deus sabe de todas as coisas e sou grato por cada oportunidade - publicou Raniel no Instagram.
Raniel teve de passar uma cirurgia devido a uma trombose venosa e ficou meses fora, mas devido a um problema particular, o atacante não fez a recuperação como deveria e teve de passar por uma segunda cirurgia em março deste ano devido a um encurtamento no tendão calcâneo.Raniel tem 25 anos e chegou ao Santos para a temporada 2020. São 24 jogos, três gols marcados e uma assistência com a camisa do clube. O contrato termina em 31 de dezembro de 2023.

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