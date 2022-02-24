Rangers segura Borussia Dortmund em casa e elimina equipe alemã na Europa League

Após surpreender goleando o Borussia Dortmund, por 4 a 2, fora de casa, na ida, o Rangers eliminou a equipe alemã, nesta quinta, pela Europa League. O empate em 2 a 2, em um Ibrox Stadium lotado, foi suficiente para dar a surpreendente classificação dos escoceses para a fase de oitavas de final.MUITOS ATAQUES CONTRA UMOs Aurinegros dominaram toda a primeira etapa, na posse de bola, e criando as melhores chances. Só que o time da casa foi à meta primeiro. Brandt fez dura entrada e cometeu pênalti. Tavernier bateu firme e fez o primeiro, aos 22 minutos. Na marca dos 31, Bellingham aproveitou a falha do zagueiro e tocou para o gol vazio, empatando o jogo. Aos 42, Malen recebeu na área e bateu rasteiro para virar para os alemães.
+ Veja como o Barcelona venceu o Napoli pela Europa League
SEGUNDO TEMPO DE ATAQUES DO RANGERSOs escoceses foram mais ativos no segundo tempo, dominando mais as ações da etapa complementar e o Rangers deu números finais ao jogo para se classificar. O iluminado artilheiro Tavernier recebeu na área e bateu no canto direito para empatar. Morelos ainda chegou a marcar mais um para o time da casa, mas o lance foi anulado. No fim, o jogo acabou empatado e o time escocês eliminou o Dortmund na Europa League com placar agregado de 6 a 4, para a festa da torcida em Glasgow.
PRÓXIMA FASEO sorteio da próxima fase da Europa League será realizado nesta sexta, na sede da Uefa, na Suíça.