Rangers segura Borussia Dortmund em casa e elimina equipe alemã na Europa League

Após surpreender goleando o Borussia Dortmund, por 4 a 2, fora de casa, na ida, o Rangers eliminou a equipe alemã, nesta quinta, pela Europa League. O empate em 2 a 2, em um Ibrox Stadium lotado, foi suficiente para dar a surpreendente classificação dos escoceses para a fase de oitavas de final.MUITOS ATAQUES CONTRA UMOs Aurinegros dominaram toda a primeira etapa, na posse de bola, e criando as melhores chances. Só que o time da casa foi à meta primeiro. Brandt fez dura entrada e cometeu pênalti. Tavernier bateu firme e fez o primeiro, aos 22 minutos. Na marca dos 31, Bellingham aproveitou a falha do zagueiro e tocou para o gol vazio, empatando o jogo. Aos 42, Malen recebeu na área e bateu rasteiro para virar para os alemães.