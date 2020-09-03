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Ramon volta a elogiar a postura do time no empate com o Santos: 'Hoje jogamos como Vasco da Gama'

Mesmo com oito desfalques, Cruz-Maltino conseguiu reagir depois de estar atrás no placar duas vezes na Vila Belmiro e volta para casa com um ponto importante no Brasileiro...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 01:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 set 2020 às 01:29
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O empate em 2 a 2, com o Santos, na Vila Belmiro, nesta quarta-feira, foi visto como positivo pela comissão técnica do Vasco, diante de todas as circunstâncias. O time teve oito desfalques para a partida e esteve atrás no placar duas vezes. O técnico Ramon Menezes voltou a destacar a postura e a entrega da equipe, na coletiva de imprensa pós-jogo.
– Esperávamos essa dificuldade. O Santos é muito forte dentro da Vila. Mas hoje novamente o Vasco jogou como Vasco da Gama. Tenho que elogiar muito os atletas, que desempenharam tudo o que foi passado taticamente. Tecnicamente também foi uma noite muito boa. É lógico que se tratando de Vasco queremos vencer todos os jogos. Mas saio feliz por tudo o que aconteceu na partida. Ponto muito importante jogando aqui na Vila. Nós, com todos os problemas e desfalques. Isso mostra a força desse grupo. Mostramos força. Todos que tiveram oportunidade de entrar deram o melhor. Isso é muito importante – avaliou Ramon.
O treinador acredita que o entendimento tático do que vem sendo pedido por ele e os assistentes tem feito a diferença para os resultados positivos e a boa colocação no Campeonato Brasileiro. O Vasco é terceiro colocado na competição, com 11 pontos.
– Saio daqui muito satisfeito pela garra, entrega, espírito e atitude. Tudo isso os atletas têm mostrado desde o primeiro jogo. Aqui não foi diferente. A entrega e a disciplina desses atletas. O trabalho não está sendo feito para 11 jogadores. Está sendo feito para todos os atletas. Mesmo os atletas que não tiveram chance de entrar. A vontade de representar essa camisa, que tem muita força, e esse torcedor que cobra muito. Isso que é bacana, e é muito legal. Está dando gosto de ver – completou.
O Cruz-Maltino volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Athletico-PR, às 18h, em São Januário, em partida pela oitava rodada.

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