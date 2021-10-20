Ramon relata reunião no Cruzeiro sobre salários atrasados e crê que 'essa semana pode aparecer algo'

A pauta mais importante no Cruzeiro esta semana não é o duelo da sexta-feira, 22 de outubro, contra o Avaí, pela Série B. E, sim, se o clube conseguirá reduzir a crise com funcionários e atletas pelos salários atrasados, tema recorrente nos últimos tempos. O zagueiro Ramon revelou uma conversa com a diretoria cruzeirense e acredita que algo aconteça até o fim da semana, ou como ele disse “ que possa aparecer algo”. O defensor também manteve o otimismo com o acesso, algo complicado, já que as chances azuis são matemáticas. O Cruzeiro está na 12ª posição, com 39 pontos,11 a menos do que o quarto colocado, Avaí, faltando oito jogos para o fim do campeonato. Confira o que Ramon disse nos vídeos. Ramon tenta não perder o otimismo com a possibilidade de acesso à Série A-(Vinnciius Silba/Cruzeiro)