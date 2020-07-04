Ramon prevê uma disputa sadia por posição no Bahia

Destaque no estadual pelo Bahia, o volante Ramon ganhou uma oportunidade de ouro. Mesmo com o término da equipe de aspirantes, o meio-campista teve o direito de integrar o elenco principal de Roger Machado.
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