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Ramon pondera atuação do Vasco: 'Não precisamos ficar justificando muita coisa'

Treinador do Cruz-Maltino considerou confronto com o Botafogo equilibrado e mostrou confiança na recuperação da equipe para o jogo de volta em São Januário pela Copa do Brasil...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 21:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 set 2020 às 21:48
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Após a derrota para o Botafogo, por 1 a 0, no jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil, o técnico do Vasco, Ramon Menezes não passou muito tempo lamentando o resultado negativo. O treinador vascaíno viu equilíbrio no duelo e mostrou confiança na recuperação da equipe para a partida de volta, em São Januário, dia 23 de setembro.
– Não precisamos ficar justificando muita coisa. O Botafogo teve a felicidade de fazer o gol, jogo muito equilibrado, criamos oportunidades. Jogo de Copa do Brasil. Agora é colocar na cabeça dos atletas que podemos reverter em casa, buscar a recuperação e pensar única e exclusivamente no Brasileiro.
Diante de um calendário exigente, o treinador destacou a necessidade de mudar a chave e pensar no confronto contra o Coritiba, pelo Brasileiro, no próximo domingo, antes de voltar a traçar estratégias para superar o Alvinegro no jogo de volta.
– Perder é sempre ruim. Foi um jogo muito igual, muito equilibrado, estudado e, na oportunidade que eles tiveram, fizeram o gol. Agora é recuperar os atletas, temos compromisso importante contra o Coritiba, pelo Brasileiro. Temos uma final no Brasileiro e, no meio da semana que vem, uma final pela Copa do Brasil, contra o Botafogo – completou o técnico.
O Vasco viaja para encarar o Coritiba, no Couto Pereira, às 16h, pela 11ª rodada do Brasileiro. O jogo de volta contra o Botafogo pela Copa do Brasil será no dia 23 de setembro, em São Januário.

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