Ramon Menezes, técnico do Vasco, é diagnosticado com Covid-19

O Vasco tem uma baixa importante para os próximos jogos. O técnico Ramon Menezes foi diagnosticado com COVID-19 nesta sexta-feira, no teste ao qual todos são submetidos na chegada a São Januário. Assim, ele precisa cumprir o protocolo de isolamento e está fora dos jogos próximos jogos.Neste domingo, o desafio é fora de casa, contra o Coritiba. Pela Copa do Brasil, o jogo de volta contra o Botafogo é na próxima quarta. Ainda não há oficialização por parte do clube, mas o auxiliar-técnico Thiago Kosloski deverá comandar a equipe à beira do comando na ausência do ex-meio-campista.