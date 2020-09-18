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Ramon Menezes, técnico do Vasco, é diagnosticado com Covid-19

Treinador do Cruz-Maltino teve resultado positivo para o teste realizado na chegada a São Januário, nesta sexta-feira. Ele deve ser desfalque nos próximos jogos...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 15:02

LanceNet

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Publicado em 

18 set 2020 às 15:02
Crédito: Reprodução/VascoTV
O Vasco tem uma baixa importante para os próximos jogos. O técnico Ramon Menezes foi diagnosticado com COVID-19 nesta sexta-feira, no teste ao qual todos são submetidos na chegada a São Januário. Assim, ele precisa cumprir o protocolo de isolamento e está fora dos jogos próximos jogos.Neste domingo, o desafio é fora de casa, contra o Coritiba. Pela Copa do Brasil, o jogo de volta contra o Botafogo é na próxima quarta. Ainda não há oficialização por parte do clube, mas o auxiliar-técnico Thiago Kosloski deverá comandar a equipe à beira do comando na ausência do ex-meio-campista.
De acordo com o Vasco, Ramon Menezes está assintomático e já cumpre isolamento, conforme as obrigações. O Cruz-Maltino já registrou 27 casos do novo coronavírus entre jogadores desde o retorno às atividades presenciais, no mês de junho.

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