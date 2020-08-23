Ramon Menezes avalia atuação do time no empate com o Grêmio: 'O Vasco é uma potência'

Longe de parecer desespero ou incômodo, mas o empate do Vasco com o Grêmio, em São Januário, neste domingo, tirou do Vasco os 100% de aproveitamento da equipe na competição. Contudo, para o técnico Ramon Menezes o rendimento dos jogadores satisfez.- A imprensa mesmo vai apontar várias equipes com possibilidades de título. Palmeiras, Inter, Grêmio. Nós estamos aqui fazendo nosso trabalho. O Vasco é uma potência muito grande. É Vasco da Gama. Nós estamos trabalhando muito para embutir na cabeça dos atletas o que eles já têm de entrega nos jogos - explicou, antes de complementar: