Ramon Menezes avalia atuação do time no empate com o Grêmio: 'O Vasco é uma potência'

Longe de parecer desespero ou incômodo, mas o empate do Vasco com o Grêmio, em São Januário, neste domingo, tirou do Vasco os 100% de aproveitamento da equipe na competição. Contudo, para o técnico Ramon Menezes o rendimento dos jogadores satisfez.- A imprensa mesmo vai apontar várias equipes com possibilidades de título. Palmeiras, Inter, Grêmio. Nós estamos aqui fazendo nosso trabalho. O Vasco é uma potência muito grande. É Vasco da Gama. Nós estamos trabalhando muito para embutir na cabeça dos atletas o que eles já têm de entrega nos jogos - explicou, antes de complementar:
- Temos que somar pontos, o campeonato é difícil. Tem que estar superconcentrado, preparado. O Grêmio é uma grande equipe, está com o mesmo comportamento, com a mesma plataforma há anos. Saio satisfeito, mas não com o resultado. Vamos melhorar - garantiu o técnico do Vasco.
O Cruz-Maltino volta as atenções, agora, para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o time encara o Goiás. O primeiro jogo do confronto terminou 1 a 0, ainda sob as ordens de Abel Braga.