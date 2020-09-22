Ramón Martínez comemora estreia no Coritiba com vitória

Crédito: Divulgação/Coritiba

No último domingo, na vitória contra o Vasco, o Coritiba contou com a estreia de um dos reforços pra sequência da temporada: Ramón Martínez. Emprestado pelo Atlético-MG, o paraguaio defenderá a equipe paranaense até o fim do Brasileirão e jogou seus primeiros minutos no Couto Pereira.O meia comemorou a oportunidade de fazer sua primeira partida pelo Coxa em uma partida tão importante e difícil, além de ressaltar o trabalho feito na preparação para enfrentar o time vascaíno.

'É uma felicidade muito grande poder estrear em uma partida tão importante e ainda melhor porque conquistamos a vitória. Trabalhamos muito durante a semana pra esse jogo e conseguimos sair com um grande resultado contra uma equipe muito qualificada e que vive boa fase também', disse o atleta.

Ramón também afirmou que está se adaptando rapidamente ao elenco porque foi bem recebido por todos do elenco e comissão técnica. Ele destacou que buscará seu espaço no time titular mas o foco é fazer uma boa campanha na competição.