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futebol

Ramón Martínez comemora estreia no Coritiba com vitória

O paraguaio chegou por empréstimo e entrou no segundo tempo da vitória contra o Vasco...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 15:19

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2020 às 15:19
Crédito: Divulgação/Coritiba
No último domingo, na vitória contra o Vasco, o Coritiba contou com a estreia de um dos reforços pra sequência da temporada: Ramón Martínez. Emprestado pelo Atlético-MG, o paraguaio defenderá a equipe paranaense até o fim do Brasileirão e jogou seus primeiros minutos no Couto Pereira.O meia comemorou a oportunidade de fazer sua primeira partida pelo Coxa em uma partida tão importante e difícil, além de ressaltar o trabalho feito na preparação para enfrentar o time vascaíno.
'É uma felicidade muito grande poder estrear em uma partida tão importante e ainda melhor porque conquistamos a vitória. Trabalhamos muito durante a semana pra esse jogo e conseguimos sair com um grande resultado contra uma equipe muito qualificada e que vive boa fase também', disse o atleta.
Ramón também afirmou que está se adaptando rapidamente ao elenco porque foi bem recebido por todos do elenco e comissão técnica. Ele destacou que buscará seu espaço no time titular mas o foco é fazer uma boa campanha na competição.
'Minha adaptação com o elenco está sendo muito boa porque são jogadores humildes, que me receberam muito bem, isso ajuda muito. Agora é trabalhar duro pra buscar meu espaço na equipe e ajudar a equipe pra subir ainda mais na tabela, mas estou me sentindo muito à vontade. Agradeço todos atletas e comissão técnica pela grande recepção que tive', concluiu.

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