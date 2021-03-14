Ramon lamenta chances perdidas pelo Flamengo em derrota: 'Criamos bastante, mas não matamos'

Crédito: Alexandre Vidal/CRF

O Flamengo teve mais posse de bola e finalizou mais vezes no clássico deste domingo, mas acabou derrotado por 1 a 0 pelo Fluminense, que marcou o único gol da partida em finalização de Igor Julião. O lateral-esquerdo Ramon lamentou o resultado e as chances perdidas pelo Rubro-Negro no Maracanã.

Veja a classificação do Campeonato Carioca de 2021- Fizemos um grande jogo. Sabemos que no clássico tudo pode acontecer. Criamos bastante, mas não matamos. Eles aproveitaram a oportunidade, infelizmente. Ma vamos levantar a cabeça para o próximo jogo - lamentou.