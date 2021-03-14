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futebol

Ramon lamenta chances perdidas pelo Flamengo em derrota: 'Criamos bastante, mas não matamos'

Lateral-esquerdo foi um dos titulares no Fla-Flu deste domingo, pela Taça Guanabara...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 20:34

LanceNet

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Publicado em 

14 mar 2021 às 20:34
Crédito: Alexandre Vidal/CRF
O Flamengo teve mais posse de bola e finalizou mais vezes no clássico deste domingo, mas acabou derrotado por 1 a 0 pelo Fluminense, que marcou o único gol da partida em finalização de Igor Julião. O lateral-esquerdo Ramon lamentou o resultado e as chances perdidas pelo Rubro-Negro no Maracanã.
Veja a classificação do Campeonato Carioca de 2021- Fizemos um grande jogo. Sabemos que no clássico tudo pode acontecer. Criamos bastante, mas não matamos. Eles aproveitaram a oportunidade, infelizmente. Ma vamos levantar a cabeça para o próximo jogo - lamentou.
O resultado encerra a participação da equipe alternativa do Flamengo, comandada por Maurício Souza, técnico do Sub-20, no Campeonato Carioca. Foram duas vitórias, sobre Nova Iguaçu e Macaé, e a derrota no Fla-Flu. Nesta segunda, o elenco principal se reapresenta sob o comando de Rogério Ceni.

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