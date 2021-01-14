Ramon fala sobre a responsabilidade dos atletas do Bahia na reta final do BR-20

A situação do Bahia está delicada no Brasileirão. Após uma série de insucessos, o Tricolor não conseguiu se conter na classificação e aparece na zona de rebaixamento do torneio.
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Nesta quinta-feira, o volante Ramon compareceu à sala de imprensa e falou sobre a responsabilidade dos atletas, que precisam melhorar seu desempenho dentro das quatro linhas.
‘O que tem que ficar visível para a gente do elenco é que se trocou de treinador três vezes. Não é treinador. É algo que vem da gente que está no campo, depende da gente que está jogando. O Dado vai dar todo auxílio, montar a estratégia. Mas, tem que vir da gente para conseguir os objetivos’, declarou na coletiva.
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Com folga no calendário, o Bahia volta a campo no próximo dia 20 de janeiro, quando encara o Athletico, na Arena a Baixada.