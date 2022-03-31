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Ramon entra na mira do Atlético-GO e pode ser o segundo jogador do Flamengo a ir para o Dragão em 2022

Aos 21 anos, lateral-esquerdo revelado no Fla ainda não recebeu oportunidades com Paulo Sousa...
LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2022 às 18:26

Publicado em 31 de Março de 2022 às 18:26

Assim como Gabriel Noga, Ramon pode ter o seu destino selado rumo ao Atlético-GO, que busca sacramentar a negociação do lateral-esquerdo do Flamengo no mesmo modelo firmado pelo zagueiro, ou seja, por empréstimo até dezembro deste ano. A bola relação entre os clubes deve agilizar as tratativas. A informação inicial é do site "ge" e foi confirmada pelo LANCE!.
Aos 21 anos, Ramon não entrou em campo nesta temporada, sob o comando de Paulo Sousa, e ficaria com menos espaço ainda depois que Ayrton Lucas, anunciado e regularizado nesta quinta-feira, estiver condições físicas de jogo. Na semana passada, o português avisou que ainda encontraria "o momento certo de integrá-lo":
- O Ramon era para ter iniciado o Carioca com o grupo sub-20, mas teve uma lesão muscular. E tem tido mais dificuldades de encontrar esse espaço. Na esquerda, tenho tomado decisões com a preponderância de atacantes. Ele é um jogador muito forte fisicamente, tem que crescer no entendimento do jogo, no timing certo, com bons passes e assistências. Vamos encontrar o momento certo de integrá-lo.
Ao todo, Ramon soma 38 jogos pelos profissionais do Flamengo. A sua multa rescisória de 50 milhões de euros, em contrato válido até dezembro de 2025.
No fim de 2021, Ramon se envolveu em uma tragédia, na Zona Oeste do Rio, e acabou atropelando Jônatas Davi dos Santos, que estava em uma bicicleta e veio a falecer após o acidente de carro. Recentemente, o lateral foi denunciado por homicídio culposo pelo Ministério Público.
Crédito: RamonpodedeixaroFlamengonospróximosdias(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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