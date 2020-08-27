Ramon destaca postura vencedora na classificação do Vasco: 'Todos os jogos são finais de campeonato para nós'

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Depois de mais de cinco meses da derrota no jogo de ida, em casa, por 1 a 0, o Vasco conseguiu reverter o resultado negativo e se classificou de forma heroica na Copa do Brasil, nesta quarta-feira. O time comandado por Ramon Menezes venceu o Goiás, na Serrinha, por 2 a 1, com gols de Henrique e Benitez e levou a melhor na disputa de pênaltis com grande desempenho de Fernando Miguel. Após a partida, o treinador destacou a postura vencedora do grupo.

- Trata-se de um jogo importante para o clube na partida financeira e para a projeção dos atletas. Estamos em busca de chegar em uma competição ou em todas as competições. Estamos trabalhando para isso. Foi, sem dúvida, um jogo muito bom. Todos os jogos, temos passado para os atletas, que se tornaram finais de campeonato para a gente. É o que o torcedor gosta de ver - disse o treinador, que foi além.

- Atuação excepcional. O campo nos ajudou muito, muito bom. Entramos para fazer tudo aquilo que estamos trabalhando. Com prazer de jogar de jogar futebol, de encurtar, pressionar, induzir o adversário a fazer o que queremos que o adversário faça. Esses atletas foram e tem sido fantásticos - elogiou Ramon, em coletiva na Vasco TV.