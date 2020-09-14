Ramon destaca coletivo do Vasco após vitória: 'Entrega, espírito e atitude'

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

A vitória do Vasco, por 3 a 2 sobre o Botafogo, a primeira em clássicos no ano foi foi muito comemorada pela comissão técnica cruz-maltina, após uma partida equilibrada. O técnico Ramon Menezes voltou a destacar o coletivo como ponto forte da sua equipe, como tem feito em praticamente todas as coletivas de imprensa.

– Tenho respeito muito grande pelo adversário. É bem treinado, tem ótimos jogadores. A ideia de jogo deles é interessante, a gente estudou muito. Foi o primeiro jogo de três finais que vamos ter pela frente. Hoje a gente ganhou. Sempre falo dos atletas e destaco a entrega, hoje tiveram espírito e atitude – comemorou Ramon, ao analisar a partida na Vasco TV.

O treinador também destacou a confiança que foi gerada pelo primeiro triunfo contra rivais do Rio de Janeiro em 2020. Foi o quinto clássico do time de São Januário na atual temporada, que ainda não havia vencido.Botafogo e Vasco voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira e no dia 23 de setembro, pela quarta fase da Copa do Brasil.