Ramon busca espaço com Dome, estreia na Libertadores e apresenta crescimento no dia a dia

A vitória do Flamengo diante do Barcelona de Guayaquil deixou a equipe em situação confortável no grupo A da Libertadores. Com o resultado positivo, a equipe chegou aos 9 pontos, ocupando assim a segunda colocação da chave. Após um dia muito conturbado e cheio de indefinições, a noite terminou de maneira muito especial para o jovem lateral-esquerdo Ramon, que aos 19 anos fez a sua estreia na competição continental. Ramon, que vem sendo muito elogiado por Domènec Torrent, foi chamado pelo treinador aos 28 minutos da segunda etapa para entrar na vaga de Matheus Thuler, que vinha atuando improvisado na lateral-direita. Com personalidade, o jogador chegou a criar jogadas no apoio ao ataque e apresentou bons números no sistema defensivo tendo assim, mesmo que, com pouco tempo em campo, uma atuação destacada.Com tantas baixas no elenco em função da Covid-19, o lateral chegou a ser cogitado como provável titular na partida com o Barcelona, o que acabou não acontecendo. Mesmo assim, o jogador saiu de campo com uma ótima impressão para a comissão técnica. O Staff do lateral vê as oportunidades recebidas como ponto importante no amadurecimento do atleta.