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Ramon busca espaço com Dome, estreia na Libertadores e apresenta crescimento no dia a dia

Jovem lateral-esquerdo entrou no segundo tempo da vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Barcelona de Guayaquil e aparece como uma boa opção para o técnico Domènec Torrent...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 23:08

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2020 às 23:08
Crédito: AFP
A vitória do Flamengo diante do Barcelona de Guayaquil deixou a equipe em situação confortável no grupo A da Libertadores. Com o resultado positivo, a equipe chegou aos 9 pontos, ocupando assim a segunda colocação da chave. Após um dia muito conturbado e cheio de indefinições, a noite terminou de maneira muito especial para o jovem lateral-esquerdo Ramon, que aos 19 anos fez a sua estreia na competição continental. Ramon, que vem sendo muito elogiado por Domènec Torrent, foi chamado pelo treinador aos 28 minutos da segunda etapa para entrar na vaga de Matheus Thuler, que vinha atuando improvisado na lateral-direita. Com personalidade, o jogador chegou a criar jogadas no apoio ao ataque e apresentou bons números no sistema defensivo tendo assim, mesmo que, com pouco tempo em campo, uma atuação destacada.Com tantas baixas no elenco em função da Covid-19, o lateral chegou a ser cogitado como provável titular na partida com o Barcelona, o que acabou não acontecendo. Mesmo assim, o jogador saiu de campo com uma ótima impressão para a comissão técnica. O Staff do lateral vê as oportunidades recebidas como ponto importante no amadurecimento do atleta.
Nas últimas semanas, Ramon vem sendo convocado com frequência para os jogos e tem apresentado evolução gradativa no elenco. É bom lembrar, que o atleta já tinha recebido uma oportunidade diante do Fluminense, na vitória por 2x1, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Multicampeão na base do Flamengo, Ramon se destacou na conquista da Copa São Paulo em 2018. Em 2019, o jogador conquistou o Campeonato Brasileiro sub-20, quando chamou atenção do então técnico rubro-negro Jorge Jesus. O lateral-esquerdo iniciou a temporada 2020 no elenco principal, e disputou 4 jogos no Campeonato Carioca com a equipe de transição.

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