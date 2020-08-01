Ramon aprova comportamento do Vasco em jogo-treino: ' Time aguerrido e com prazer de jogar'

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco

O comportamento dos jogadores do Vasco foi o destaque da vitória, por 2 a 1, sobre o Volta Redonda, neste sábado, na opinião do técnico Ramon Menezes. O comandante cruz-maltino elogiou a postura da equipe com e sem a bola, na partida disputada no campo do São Cristóvão. A entrega dos atletas ao que vem sendo proposto nos treinamentos foi alvo de elogios, após a partida.

– Foi um jogo muito bom. Enfrentamos um adversário bem organizado, com bons jogadores. Foi um bom teste e já esperávamos alguma dificuldade. Fiz modificações no time que começou os dois jogos do Estadual. Todos que entraram se comportaram bem. Esse é o comportamento que a gente está trabalhando: um time aguerrido quando perde a bola e que tem prazer de jogar futebol com a bola. A cada jogo, temos coisas pra corrigir, conversamos muito nos treinamentos, filmamos e batemos papo no dia seguinte. O trabalho é pelo crescimento e pela evolução de uma equipe. Todos estão entendendo bem o que tem sido pedido – disse o treinador, à Vasco TV.

O Vasco ainda não tem a definição de quando fará a estreia no Brasileirão. O Palmeiras, adversário inicial, pode chegar às finais do Campeonato Paulista, neste fim de semana, o que vai forçar o adiamento do confronto. Caso o cenário se confirme time de São Januário encara o Sport, no dia 12 de agosto.Antônio Lopes referência

Ramon garantiu a manutenção do trabalho firme, independente do adversário e ressaltou a importância do coordenador técnico, Antônio Lopes, nos bastidores.

– Vamos ver o jogo amanhã do nosso provável adversário que é o Palmeiras. Se eles forem para final do Paulista, a estreia será contra o Sport. Segunda-feira já teremos uma ideia. Vamos continuar trabalhando. O mais importante é a recuperação de todos os atletas. Estou feliz com a entrega. O trabalho de todos os departamentos têm sido integrado. O Lopes tem sido importante nos bastidores. Ele é uma referência para mim e para os atletas por toda a história dele. Estamos com suporte para fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível – completou o treinador.