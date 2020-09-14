Ramon acerta nas reposições do Vasco na vitória sobre o Botafogo

Crédito: Maga Jr/Ofotografico

Com muitos desfalques por lesões, suspensões e casos positivos de Covid-19, o técnico Ramon Menezes foi novamente obrigado a fazer mudanças forçadas no Vasco. As escolhas do último domingo corresponderam e aproveitaram as chances dadas pelo treinador. Os atacantes Ribamar e Ygor e o meia Marcos Junior tiveram participações fundamentais na vitória por 3 a 2 sobre o Botafogo, com gols, assistências e grandes atuações.

Ribamar teve nova oportunidade como titular diante da lesão na panturrilha esquerda de Vinicius, que vinha sendo o escolhido pelo treinador. O atacante abriu o placar para o Cruz-Maltino aproveitando falha da zaga do Glorioso e foi muito festejado pelos companheiros.

– O Ribamar há um bom tempo merecia uma oportunidade de entrar de cara. Ele merece. Todas as vezes que ele têm entrado o entendimento tem sido muito bom. Optamos por ele, ele foi bem, fez gol e nos ajudou. No primeiro tempo, atuou pelo lado direito e fez uma variação. Eu gostei muito do que ele apresentou – analisou Ramon, após a partida.

Na segunda etapa o atacante deu lugar a Ygor Catatau. O jogador emprestado ao Vasco pelo Madureira já vinha mostrando uma evolução nas últimas participações. No último domingo, fez o terceiro gol vascaíno, em momento que o time cresceu no jogo e foi para cima do rival, o primeiro dele com a camisa do clube.

– O Ygor fez um ótimo Campeonato Carioca junto com o Marcelo Alves. Eles passaram por um período de adaptação para entenderem a nossa maneira de jogar, nossa ideia e a mudança de comportamento. Eles cresceram juntamente com todo o grupo. O Ygor vem crescendo muito com as oportunidades que vem tendo. Em alguns momentos começou os jogos e em outros nos ajudou entrando. Hoje não foi diferente e isso mostra a força do nosso grupo – completou Ramon.

O gol de Ygor foi marcado após uma boa trama coletiva do Vasco e teve uma assistência na medida de Marcos Junior. O meia substitui Andrey, com lesão na coxa direita, e não decepcionou. Em grande atuação coletiva, ele animou a comissão técnica que pode ter mais uma opção de qualidade no setor.

–O Marcos Jr é um exemplo. Ele teve poucas oportunidades e hoje foi excepcional. Tenho muita confiança nesse atleta. No Brasileiro do ano passado, ele foi peça importante. Deu equilíbrio ao meia, com Richard e Raul. Ele é importante - concluiu Ramon.