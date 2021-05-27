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Ramiro reconhece erros do Corinthians em eliminação precoce na Sul-Americana: 'Vacilamos'

Meia marcou dois gols na goleada por 4 a 0 do Timão sobre o River Plate (PAR), na despedida corintiana da competição continental...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 00:25

LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2021 às 00:25
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Autor de dois gols na goleada do Corinthians por 4 a 0 sobre o River Plate (PAR), na noite desta quarta-feira (26), pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, na Neo Química Arena, em Itaquera, o meia Ramiro reconheceu que o time poderia ter ido além na competição, mas tropeçou nos próprios erros.
– A gente vacilou bastante, erramos que não poderíamos ter errado. A gente discute isso no vestiário, esse tipo de coisas. A gente não queria sair da competição agora. Ficamos chateados, cobramos terminar com dignidade, de forma respeitosa e honrando a camiseta do clube até o fim da competição – disse o jogador na saída de campo.O camisa 8 recebeu da Conmebol o prêmio de melhor em campo e dedicou ao elenco corintiano.
– Agradeço, dedico ele (o prêmio de melhor em campo) ao grupo pelo trabalho que a gente vem fazendo. Espero o Corinthians vencendo e com resultados positivos.
Para Ramiro, as goleadas contra o River Plate (PAR), nesta noite, além do 5 a 0 sobre o Sport Huancayo (PER), na última semana, com o Timão já sem chances de classificação, foi uma forma da equipe alvinegra encerrar a Sul-Americana de uma forma digna.
– Obviamente que não queríamos está saindo da competição nessa fase. A gente sabe que deixou a desejar, mas tínhamos que terminar com dignidade. E foi nesse espírito que entramos hoje, jogando para vencer e respeitando a equipe adversária.
Ramiro tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2022, mas, segundo o "GE" o Timão acertou o empréstimo do atleta ao Al Wasl a partir de julho deste ano.

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