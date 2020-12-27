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futebol

Ramiro leva terceiro cartão amarelo e está suspenso contra o Fluminese

Camisa 8 corinthiano recebeu na partida contra o Botafogo o terceiro cartão amarelo e é desfalque na partida conta o Fluminense no dia 13 de janeiro...

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 19:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 dez 2020 às 19:10
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
A próxima partida do Corinthians pelo Brasileirão ainda está longe de acontecer, sendo somente no dia 13 de janeiro, contra o Fluminense, na Neo Química Arena, porém Mancini já sabe que não contará com um dos seus principais jogadores, o volante Ramiro, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não poderá jogar diante dos cariocas.
Confira a tabela do Brasileirão e a colocação do Corinthians no campeonato!
Considerando a sequência de jogos do Timão, o jogo seguinte ao Fluminense é o Dérbi contra o Palmeiras, assim Ramiro não corre riscos de ficar de fora do clássico, que foi remarcado para o dia 18 de janeiro pois o Palmeiras disputará as semifinais da Libertadores no começo de 2021 e a data original era em 6 de janeiro, não tendo tempo suficiente de descanso para os jogadores alviverdes, assim, essa é uma preocupação a menos para Mancini.
A lista de pendurados do Corinthians é grande, contando com Luan, Fagner, Gabriel, Otero, Gil, Camacho, Mateus Vital, Walter e Cássio, desta forma, a ausência de algum desses jogadores no clássico contra o Palmeiras, seria uma grande perda para Vagner Mancini. Portanto o treinador deverá trabalhar durante esse longo tempo para que os seus atletas não levem cartão no jogo contra o Fluminense no dia 13.

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