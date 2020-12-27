Ramiro leva terceiro cartão amarelo e está suspenso contra o Fluminese

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

A próxima partida do Corinthians pelo Brasileirão ainda está longe de acontecer, sendo somente no dia 13 de janeiro, contra o Fluminense, na Neo Química Arena, porém Mancini já sabe que não contará com um dos seus principais jogadores, o volante Ramiro, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não poderá jogar diante dos cariocas.

Confira a tabela do Brasileirão e a colocação do Corinthians no campeonato!

Considerando a sequência de jogos do Timão, o jogo seguinte ao Fluminense é o Dérbi contra o Palmeiras, assim Ramiro não corre riscos de ficar de fora do clássico, que foi remarcado para o dia 18 de janeiro pois o Palmeiras disputará as semifinais da Libertadores no começo de 2021 e a data original era em 6 de janeiro, não tendo tempo suficiente de descanso para os jogadores alviverdes, assim, essa é uma preocupação a menos para Mancini.