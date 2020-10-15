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futebol

Ramiro e Bruno Méndez desfalcam o Timão contra o Flamengo; Jô é dúvida

Dupla cumprirá suspensão no próximo domingo, na Neo Química Arena, já o centroavante deixou o campo com dores na panturrilha esquerda e será avaliado nos próximos dias...

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 00:55

LanceNet

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Publicado em 

15 out 2020 às 00:55
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians venceu o Athletico-PR, por 1 a 0, de forma heroica na Arena da Baixada e o resultado tirou o time da zona de rebaixamento do Brasileirão-2020. Mas a batalha trouxe alguns prejuízos para o técnico Vagner Mancini, que precisará lidar com desfalques para enfrentar o Flamengo, neste domingo, na Neo Química Arena. Ramiro e Bruno Méndez estão fora da partida. Jô é dúvida.Para duelar com um dos líderes do campeonato, o Timão terá de mexer no time que venceu o Furacão, principalmente no setor defensivo, começando pela zaga, novamente atingida pelos desfalques. Isso porque Bruno Méndez desferiu uma cotovelada em Renato Kayzer aos 30 minutos do segundo tempo e foi expulso com auxílio do VAR, portanto não joga a 17ª rodada.
No lugar do uruguaio deve entrar Marllon, que já preencheu o setor na Arena da Baixada quando entrou para substituir o sacrificado Mateus Vital. Para o confronto deste domingo, o Corinthians terá somente dois zagueiros de ofício à disposição: o próprio Marllon, e Gil. Vale lembrar que Danilo Avelar foi operado nesta quarta-feira por conta de lesão ligamentar no joelho e só volta em 2021.Já no setor de meio-campo, o desfalque será de Ramiro, que estava pendurado e levou o terceiro cartão amarelo. Seu substituto é mais difícil de definir, pois há a possibilidade de mudança de esquema tático, mas Cantillo, que retorna da seleção colombiana, provavelmente será titular. Outro que volta é Otero, que estava com a seleção da Venezuela. Ambos estão entre os possíveis escolhidos para o 11 inicial. Camacho, que entrou bem no segundo tempo, pode pintar.
Por fim, uma dúvida: Jô. O centroavante sentiu a panturrilha esquerda no segundo tempo e precisou ser substituído por Boselli. Apesar de sair andando de campo, ele deve ser avaliado nos próximos dias pelo departamento médico do clube. Sendo assim, sua presença para enfrentar o Flamengo é incerta. No caso de se tornar desfalque, o próprio Boselli entrará em seu lugar no ataque.
A partida contra o Fla está marcada para começar ás 16h deste domingo, na Neo Química Arena e será válida pela 17ª rodada do Brasileirão-2020. Com a vitória sobre o Athletico-PR, o Corinthians foi a 18 pontos e subiu para a 14ª posição na tabela, deixando a incômoda zona de rebaixamento da competição.

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