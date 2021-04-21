Ramírez revela que ficou 'surpreso' com jogo do Always

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

O Inter começou com o pé esquerdo da Libertadores. Na altitude de La Paz, o Colorado acabou surpreendido pelo Always Ready e foi superado por 2 a 0.

Após o confronto, o técnico Miguel Ángel Ramírez não escondeu a sua surpresa com a postura do time boliviano.

'Sabemos da influência da altitude. Mas a gente tinha treinado uma coisa que eles modificaram. Têm um treinador novo. Sabíamos que íamos um pouco às cegas do que poderíamos encontrar. Tivemos que tomar decisões durante o jogo para tentar resolver. Nos custou muito entender desde fora', declarou o comandante na coletiva.