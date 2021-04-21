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futebol

Ramírez revela que ficou 'surpreso' com jogo do Always

Treinador afirmou que preparou o Colorado, mas acabou surpreendido com a postura do adversário...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 22:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2021 às 22:26
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
O Inter começou com o pé esquerdo da Libertadores. Na altitude de La Paz, o Colorado acabou surpreendido pelo Always Ready e foi superado por 2 a 0.
Após o confronto, o técnico Miguel Ángel Ramírez não escondeu a sua surpresa com a postura do time boliviano.
'Sabemos da influência da altitude. Mas a gente tinha treinado uma coisa que eles modificaram. Têm um treinador novo. Sabíamos que íamos um pouco às cegas do que poderíamos encontrar. Tivemos que tomar decisões durante o jogo para tentar resolver. Nos custou muito entender desde fora', declarou o comandante na coletiva.
Agora, o Internacional volta a campo pela Libertadores na próxima semana, quando encara o Deportivo Táchira, no Beira-Rio.

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