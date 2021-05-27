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futebol

Ramírez comenta dificuldade do Inter em marcar contra o Always Ready

Treinador espanhol relembrou goleadas nos dois jogos anteriores em casa da Libertadores e cravou: 'Tem dias que a bola não entra'...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 09:30

LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2021 às 09:30
Crédito: Jogo disputado no Beira-Rio terminou sem gols (Divulgação/Internacional
Na entrevista coletiva depois do empate em 0 a 0 contra o Always Ready pela última rodada da fase de grupos na Libertadores, o técnico Miguel Ángel Ramírez colocou no âmbito da fatalidade o fato do Internacional não ter conseguido marcar mesmo criando um alto volume de chances.>Vai começar o Brasileirão! Veja a tabela e simule os resultadosO espanhol relembrou os dois outros confrontos disputados pelo Colorado em casa na Liberta (6 a 1 diante do Olimpia e 4 a 0 contra o Deportivo Táchira) e avaliou que, em partidas da última quarta-feira (26), é de suma importância conseguir o mais rápido possível a abertura do marcador.
- Eu disse no dia que vim aqui (na sala de coletiva) quando fizemos seis gols, quatro gols, que tem dias que a bola não entra. Você gera tantas chances ou mais, mas não entra. Nesse tipo de partida, é fundamental fazer o primeiro porque, se não, as coisas não se abrem - comentou o treinador.
- A gente sabia que eles iam se fechar, que não íamos ter espaço, que ia ser difícil e, conforme o passar do tempo, o Always ficou a um gol de classificar, mas não foi buscar, não quis buscar em nenhum momento. Mesmo assim, com poucos espaços, criamos muitas chances - concluiu.
Antes de saber qual será seu oponente nas oitavas de final da competição continental, algo que será revelado no sorteio da próxima terça-feira (1), o Internacional estreia no Brasileirão no próximo domingo (30) recebendo no Beira-Rio o Sport.

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